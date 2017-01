Saarlased ostsid poolsada autot rohkem

Maanteeameti esmaselt registreeritud sõiduautode statistika näitab, et Saare maakonnas kanti 2016. aasta jooksul uusi autosid registrisse umbkaudu poolsada rohkem kui aastal 2015.

Kui 2015. aastal kanti Saare maakonnas registrisse maanteeameti sõidukite registriosakonna peaspetsialisti Aime Parve andmeil 689 sõiduautot, siis mullu oli kandeid 742. Uhiuued ehk tunamullu aastaarvuga 2015 ja mullu 2016 olid neist vastavalt 288 ja 309.

Vaadates viimase kvartali arve nii 2015. kui ka 2016. aastal, siis on mõlemal aastal olnud kandeid registrisse üsna ühepalju. Kui läinud aastal oli maakonnas esmaselt registreeritud sõiduautosid 154, neist nn uhiuusi ehk väljalaskeaastaga 2016 oli 69, siis tunamullu on samal ajal tehtud registrikandeid 163, neist väljalaskeaastaga 2015 oli 63.

Lemmikud on ikka samad lemmikud

Saarlaste margieelistustes mingeid muutusi toimunud ei ole. Jätkuvalt troonib kogu aasta arvestuses esikohal ülivõimsalt Toyota oma erinevate mudelitega. Erinevaid Toyotasid on Saare maakonnas aasta lõpuks registreeritud 93. Nendest 69 väljalaskeaastaga 2016.

Teisel ja kolmandal kohal on üpris tasavägiselt Honda ja Škoda. Registrisse on tänavu esmaselt kantud 55 erinevat Hondat, neist 49 väljalaskeaastaga 2016. Škodasid on registreeritud 53, neist 41 uhiuued.

Saarlaste lemmikautosid Toyotasid müüva Tesman Auto juhataja Einar Soe tõdes, et lõppenud aasta oli nende jaoks kerge tõusuga ning läks isegi paremini, kui nad alguses lootnud olid. “Müüsime ligi 70 autot ja sellega võib igati rahule jääda – läks hästi, kartsime hullemat!” nentis Soe.

Toyotade hulgast seda saarlaste kõige suuremat lemmikut välja tuua on Soe sõnul suhteliselt keeruline. “Meie mudelivalik on lai ja õnneks müüme praktiliselt kogu valikut,” selgitas ta. “Kui aga midagi välja tuua, siis on neid neli – RAV4, Avensis, Auris, Corolla.”

Kui alanud aasta tuleks sama hea, kui oli möödunud, siis oleks väga hästi, arvas Soe. “Sel aastal ei oota, et kogu Eesti autoturg sama hooga kasvaks. Pigem ta jääbki eelmise aasta taseme juurde ja siis on ka hästi,” märkis Tesman Auto juhataja.

Egert East Hondade müügiga tegelevast ML Autoservice’ist tõdes, et 2016. aasta oli Hondale viimaste aastate üks edukaimaid. “Müüginumbrid näitasid märgatavat tõusu võrreldes 2015. aastaga ja populaarsemad Hondad meie nii uute kui lojaalsete klientide seas olid HR-V, CR-V ja Civic,” märkis ta.

Alanud aastalt oodatakse väikest müügitõusu, millele tõenäoliselt aitab kaasa kevadel müüki saabuv täiesti uus kümnenda põlvkonna Honda Civic. “Tõenäoliselt mängib rolli ka 2018. aastal tulev uus autode maksustamise kord. Soovime kõigile oma klientidele head alanud aastat ja uute kohtumiseni meie esinduses!”

Ent otseselt kehvasti pole läinud teistelgi automüüjatel. Kuressaare Autoteeninduse müügikonsultant Kristian Teern tõdes näiteks, et neile oli läinud aasta suisa väga hea aasta. Võrreldes varasemaga oli kasv märgatav, kinnitas ta. “Uute autode müük suurenes rohkem kui kolmandiku võrra, ületades üle pika aja 50 auto piiri,” tunnistas Teern.

Kuressaare Autoteeninduses müüdavatest sõidukitest (Peugeot, Kia ja Opel) oli vaieldamatult populaarseim Peugeot ja selle mudel 2008, mida müüdi mullu 11.

“Meie kiitus klientidele või pigem nende ühine nimetaja võiks olla ratsionaalsus ja mõistlik valik,” tähendas Teern. Kuressaare Autoteeninduse kliendid on tema sõnutsi väga lojaalsed ja vahetavad eelmise sõiduki suure tõenäosusega välja just nende juures pakutava sõiduki vastu ning seda eeskätt tänu nende tugevale hooldusmeeskonnale.

Alanud aastale läheb Kuressaare Autoteenindus vastu suurte ootustega. Seda põhjusel, et kõikide pakutavate markide osas on tulnud välja uued mudelid, millele võib ennustada head müügiedu. “Näiteks võiksime tuua uue Peugeot 3008, kaua oodatud Kia Optima SW, Opel Mokka X ja uus Insignia,” rääkis müügikonsultant. “Loomulikult ei saa unustada ka äsja Eesti aasta autoks valitud Opel Astrat.”

Ootavad paremaid müüginumbreid

Müüginumbrite osas loodetakse tänavu saavutada siiski kerget tõusu. “Olgugi et aasta 2016 lõppes meie jaoks väga hästi,” avaldas Teern.

Warma Auto müügijuht Aivar Johanson nentis, et neil oleks 2016. aasta võinud siiski mõnevõrra parem olla. “Uue müügisalongi avamisega kannatas kindlasti automüük esimesel poolaastal, aga pärast jaanipäeva toimunud müügiga võime rahule jääda,” kinnitas ta. Populaarseim mudel nende müügisalongis oli eelmisel aastal Škoda Octavia – kokku 14 autot.

Uuelt aastalt ootab Warma Auto kindlasti paremaid müügitulemusi ning seda seoses neil müüdavate sõidukite mudeliuuenduste ja ka mõne uue mudeli turule tulekuga nii Škoda, Renault´ kui ka Dacia valikus. “Paljud meie vanad kliendid on meid uues asukohas taas leidnud ja Warma Autosse on tee leidnud ka arvukad uued kliendid,” tõdes Johanson.

SAARLASTE 2016. AASTA LEMMIKUD

Saaremaal esmaselt registreeritud uute sõiduautode TOP 10. Väljalaskeaasta 2016.

1. Toyota 69

2. Honda 49

3. Škoda 41

4. Hyundai 25

5. Kia 17

6. Subaru 14

7. Opel 13

8. Volkswagen 12

9. Peugeot 11

10. Citroën 10

2016. aasta IV kvartalis

registreeriti Saare

maakonnas ka üks

uhiuus luksussõiduk

Tesla Motors Model X.

Allikas: Maanteeamet