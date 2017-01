Sukavaras pandi trellide taha

Möödunud aasta novembris vanglast vabanenud mees kukkus uuesti varguse eest kolmeks kuuks trellide taha. Varem sarivargana korduvalt karistatud mehe huviorbiidis olid seekord naiste sukkpüksid ja alkohol.

Hindrek Puuseppa süüdistati selles, et möödunud aasta 2. detsembril kella 11 paiku varastas ta Saaremaa kaubamajast naiste sukkpüksid Bloom (7,60 eurot). 11. detsembril kella kahe paiku päeval varastas Puusepp Saare Selverist 9,99 eurot maksva pudeli Imperial XII VSOP. Samal päeval kella kolme paiku üritas ta uuesti alkoholivargust, kuid jäi turvatöötajale vahele. Teine pudel Imperiali tagastati poele kahjustamata kujul.

Mõned päevad hiljem, 14. detsembril kell 14.30 jätkas mees tegutsemist Mooni Säästumarketis, kust ta üritas varastada pudeli Vana Tallinnat väärtusega 6,99 eurot, kuid jäi turvatöötajale vahele. Prokurör nõudis Hindrek Puusepale süstemaatiliste varguste eest karistuseks kolm kuud vangistust, mille kohus kinnitas, ja mees võeti kohtusaalis vahi alla. Selle aja sisse arvestati eelvangistuses viibitud aeg ning karistuse kandmise algust hakati lugema kahtlustatavana kinnipidamisest ehk 14. detsembrist.

Hindrek Puuseppa on varem korduvalt kohtulikult karistatud, ka reaalse vangistusega. Ta vabanes vanglast 13. oktoobril ja jätkas üsna pea vargustejada. Seetõttu pidas kohus põhjendatuks reaalset vangistust, kuna on alust arvata, et vabaduses olles võib mees varastamist jätkata.

Puusepal tuleb riigituludesse kanda kriminaalmenetluse kulud, s.o kiirmenetluse tõttu poole võrra vähendatud sundraha 322,50 eurot ja 72 eurot kaitsjatasu.