Tänavune kultuuri- ja spordikalender võib jääda viimaseks

Saaremaa 2017. aasta kultuuri- ja spordikalender, mis on järjekorras juba viieteistkümnes, võib jääda viimaseks omasuguseks.

Saare maavalitsuse kultuurinõunik Valve Heiberg (pildil) tõdes, et saabunud on hetk, kus tuleb mõelda, mismoodi ja kuidas kultuuri- ja spordikalendriga edasi minna. Peaasjalikult tuleneb see Saaremaa valla loomisest ja maavalitsuste kaotamise kavast. “Kui 2018. aastal on meil Saaremaa vald, kas siis tuleb valla kalender või Saaremaa ja Muhu kalender?” mõtiskles Heiberg. Praegu seisab kalendri esilehel küll “Saaremaa”, kuid kalendris on kajastatud ka Muhu üritused. “See on meil muhulastega kokku lepitud,” kinnitas Heiberg. Nimelt on leitud, et Saaremaa kõlab lihtsalt uhkemalt ja mitte nii ametlikult kui Saare maakond. Sageli on aga esikaant kaunistanud pilt Muhumaalt, nii ka sel aastal.

Veel vajab Heibergi sõnul kaalumist, kas rubriigid jäävad samaks, kas sport ja kultuur peaksid koos olema ja kas kalender peaks olema, nii nagu seni, paberkandjal või pigem digitaalsel kujul kättesaadav. Kõik need küsimused peaksid tõenäoliselt vastuse saama juba uues omavalitsuses, nentis Heiberg. See aga tähendabki, et n-ö üleminekuaastal ei pruugi kalendrit üldse ilmuda. Heiberg toonitas siiski, et üritused toimuvad ju endiselt ja ka info nende kohta tuleks kokku koguda. Omaette küsimus on, mis vormis see info edastada.

Siiani on Saaremaa kultuuri- ja spordikalender olnud Eesti kontekstis suhteliselt ainulaadne nähtus. Tiraaž on sellel olnud läbi aastate 2000 ja seda on jagatud kingitusena.

Kalendris toodud ürituste hulk on aastatega oluliselt kasvanud ja seetõttu on kasutusele võetud palju lühendeid. Näiteks 2017. aasta kalendrist leiab ligi 300 kultuuriüritust ja veidi vähem spordiüritusi. Eraldi on veel välja toodud näitused ja tähtpäevad ehk juubelid. Kalendri viimastelt lehekülgedelt leiab aga hulga kontakte.

Valve Heibergi sõnul on kalender aastate jooksul täpsemaks muutunud selles osas, et juba väljakuulutatud ürituste kuupäevi naljalt muutma ei hakata.

Kalendri koostajad on seni olnud Saare maavalitsus, rahvakultuuri keskus ja Saaremaa spordiliit ning see on valminud koostöös omavalitsuste kultuuri-, raamatukogu-, muuseumi- ning sporditöötajate ja -organisatsioonidega.