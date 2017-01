TTÜ Kolledžist sai mereakadeemia Kuressaare keskus

Sellest nädalast uue nimetuse all tegutseva TTÜ õppeasutuse vorm on küll muutunud, kuid sisu on keskuse juhataja Kaia Eelma sõnul sama.

“See, et õppetöö korralikult toimiks, oli minu ülesanne enne ja on ka edaspidi,” ei tõtanud kolledžis õppedirektorina töötanud Eelma uut ametinimetust üle tähtsustama. Ka õppeasutuse sisu on üldjoontes sama, alates õppekavadest ja lõpetades tudengitega.

Praegu on TTÜ Eesti mereakadeemia Kuressaare keskuses umbes 190 tudengit ja nende hulk tulevikus sõltub Eelma sõnul otseselt sellest, kui hästi keskus suudab pildil olla ja pakutavat õpet atraktiivsena hoida.

Eelma märkis, et kõrghariduses hinnatakse õppekvaliteeti iga seitsme aasta tagant ja varasem kolledž on selle ilusasti läbinud. “Kui meil on ka piisavalt tudengeid, ei tohiks meid ohustada miski, aga praktika näitab siiski, et muudatusi tehakse ka poliitiliste otsustega,” lisas ta.

Samas on suured lootused Tallinnas asuval mereakadeemial, millel on paremad võimalused n-ö müüa Kuressaare õppekavasid ja erialasid Põhja-Eesti regioonis. Kui Kuressaare keskuse tänaseid tudengeid vaadata, siis on nende päritolu üsna proportsioonis Eesti rahvastiku üldise geograafilise paiknemisega. Mõningatel erialadel on siiski märgatav saarlaste suurem osakaal, kuna õppimisvõimalus on kohapeal.