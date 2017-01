Autopiloodil Tesla põhjustas möllu (2)

Ettevõtja ja hobifilmimees Raivo Hein lõi sotsiaalmeedia kihama, kui postitas filmi, kus Saaremaal sõitis autopiloodil Tesla. Juht ja reisija tukastasid samal ajal, kui Hein oma autoga Teslast möödus. Kõike seda saatis mahlakas dialoog.

Filmiklipp hakkas kohe oma elu elama ja leidis tee suuremate lehtede internetikülgedele. Hein postitas sotsiaalmeediasse küll veidi hiljem märkuse, et tegu oli lavastusega. Tesla kuulub talle ja selles sõitjad olid samuti tema tuttavad.

Hein on varemgi sarnaseid trikke teinud. Mõni aasta tagasi konstrueeris ta käepärastest vahenditest UFO-sarnase asja ja filmis selle lennutamist. Film hakkas taas meedias oma elu elama ja pärast tuli Heinal selgitada, et tegemist on näitega, kuidas kergeusklikke haneks tõmmata.