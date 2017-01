HOMSES LEHES: Saaremaa valla valimised löövad erakonnad lõhki

Saaremaa vallavolikogu valimiste mustadeks hobusteks võivad kujuneda end valimisliidu Saarlane ette rakendanud Mart Mäeker ja Toomas Takkis. Mõlemad pööravad selle käiguga selja oma koduerakonnale.

Oktoobri kolmandal pühapäeval toimuvate Saaremaa vallavolikogu valimiste lavale on praeguseks jõuliselt kerkinud uus Keskerakonna, Vabaerakonna ja IRL-i taustaga valimisliit Saarlane. Samas läheb vähemalt IRL välja ka eraldi nimekirjaga. Valimisliiduna tuleb ka Lääne-Sääre valla sugemetega valimisliit töönimega Ühtne Vald.

Reformierakond on valimistele minemas oma nimekirjaga, kuid kõlakad käivad ka, et on tekkimas veel üks valimisliit, seekord RE sugemetega. Püünele astub ka EKRE. Eelnimetatuile lisaks tuleb oma nimekirjaga välja SDE, kelle esinumber Madis Kallas on ainsana avalikult teatanud soovist saada vallavanemaks.

Saarte Hääle andmeil on seega mängu alustamas seitse nimekirja. Loomulikult võib neid veelgi lisanduda, samamoodi ka üksikkandidaate.

Kes tahab saada vallavanemaks?

Kes sel teemal ülearu ei erutu?

Mida kavatseb maavanem Kaasik?

Kes ütleb, et kusagil ta kindlasti kandideerib?

Need ja veel palju küsimused saavad vastuse homses Saarte Hääles.