Kuressaare haiglas veel külastuskeeldu pole (1)

Alates tänasest kehtib Ida-Tallinna keskhaiglas seoses gripi ja ülemiste hingamisteede viirushaiguste levikuga patsientide ajutine külastuskeeld, Kuressaare haigla patsientide külastamisele piiranguid veel seadnud pole.

“Meil ei ole sellist piirangut veel kehtestatud ja ametlikult vist isegi mitte arutatud, kuigi viirushaiguste hooaeg on alanud, “ ütles Kuressaare haigla ülemarst Toomas Tuuling, kelle sõnul jõuab tõsisem viirustelaine meretagusele Saaremaale alati väikse viivitusega.

Kuivõrd viirushaigused on Saaremaal igal aastal siiski tõsiseks probleemiks kujunenud, siis võib külastuspiirangu sisseviimine kerkida päevakorda suvalisel ajal. Haigla sisekorraeeskiri ega muud reeglid külastamiskeelu kehtestamist ette ei kirjuta.

“See on rohkem selline tunde küsimus, kõik sõltub sellest, milline on olukord ja palju on haigeid,” selgitas Tuuling. “Näiteks kui osakonnas kipub asi juba hulluks minema – et teiste hädadega inimesed nakatuvad viirushaigustesse,” lisas ta.