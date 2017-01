KURESSAARE SÕNUMID: Linna vanim lasteaed saab uue kuue

Pargi lasteaia uue õppehoone rajamise ettevalmistused on jõudmas projekteerimiseni.

Pargi lasteaed saab tänavu 70-aastaseks. Viie aasta eest kirjutas lasteaia direktor Riina Saar linnalehe veergudel: “Väga loodame, et lasteaed saab tähistada 70 aasta juubelit uues remonditud majas, milles on olemas ka praegu puuduolev kaasaegne spordisaal. Kuidas ideed teostuvad, näitab aeg. Oleme õnnelikud, et meil on toredad lapsed, head lapsevanemad ja targad õpetajad. Meil on sõbralik ja hea lasteaiapere, mis annab lootust edasi minna.” Nüüd saab Pargi lasteaed juubeliaastat alustada teadmisega, et kui kõik läheb plaanipäraselt, valmib tuleva aasta sügiseks täiesti uus lasteaiahoone. Linna 2017. aasta eelarvesse on töödega alustamiseks planeeritud 250 000 eurot.

Augustis korraldas Kuressaare linnavalitsus riigihanke “Kuressaare Pargi lasteaia arhitektuurivõistlus” eesmärgiga leida nüüdisaegne ja keskkonda hästi sobituv ideekavand uue lasteaiahoone ehitamiseks ning lasteaia territooriumi terviklikuks korrastamiseks. 28. novembril lõppenud võistlusele laekus 12 kavandit ja parimad neist selgusid kolme nädala eest.

Esikoha ja preemia suurusega 5000 eurot pälvis Karisma Arhitektid OÜ esitatud ideekavand “Kas pardid räägivad?”, mille autorid on Risto Parve, Kai Süda, Heldi Jürisoo, Martin Kinks ja Margit Valma. Žürii iseloomustas võidutööd sõnadega “sümpaatne, retrohõnguline, valgusküllane ja rutiinivaba”. Esile toodi, et palju on mõeldud vaadetele ja sellele, kuidas valgus siseruumidesse pääseb. Samuti on lahendus ruumiliselt põnev, hoone sobib hästi asukohta ja valge katusemaastik mõjub ajaloolises pargis elavana. Žürii esimees ja abilinnapea Tiia Leppik tõdes, et võidutöö näol on tegu ka väga lapsesõbraliku lahendusega.

Arhitekt Risto Parve sõnul sai nende võistlustöö inspiratsiooni hoone väärikast ajaloolisest asukohast ja intrigeerivast situatsioonist, kus vaated hoonest avanevad põhjasuunda, aga päevavalgus tuleb maja tagant. “Seetõttu sai maja disainimisel oluliseks tegelemine päevavalgusega, et rühmaruumides oleks avar ja valge mängukeskkond,” ütles Parve. “Hoone välisilme kujundamisel oli oluline väärtustada ajaloolist pargikeskkonda, mistõttu sündis kaasaegne madal paviljonilik pargihoone, mis ajaloolist tausta arvestades on sümmeetriline ja mängulise katusemaastikuga.”

Žürii tunnustas ka fuajeelahendust, mis koos ühiste garderoobide ja avara ühistegevuste alaga on funktsionaalne ja lisab hoonesse sisenemisel pidulikkust. Risto Parve sõnul soovisid nad ruumide paigutamisel lõhkuda traditsioonilist mustrit, mille järgi pääseb rühmaruumidesse erinevatest välis-

ustest, ning kavandati üks terviklik fuajee.

Ühine avar sissepääs soodustab ka erinevas vanuses laste omavahelist läbikäimist, võimaldades leida mängukaaslasi väljastpoolt oma rühma või kohata päeva jooksul õde-venda, kes mõnes teises rühmas käib. Avatud fuajeeala on võimalik mitmeti kasutada, näiteks saab seal eksponeerida laste töid, kasutada seda mängualana, üritusi korraldades saab fuajee ja suure saali ühendada jpm.

Silma jäi ka võistlustöö lustakas pealkiri “Kas pardid räägivad?”. Risto Parve selgitas, et tööprotsessi ajal oli büroos kolleegide tõbiseks jäänud laps Johan, kes lasteaia teemadel aktiivselt kaasa mõtles. Omapoolsete lahenduste vahele joonistas ta ka pardi ja kirjutas joonistuse juurde just sellesama küsimuse.

Arhitektuurivõistluse teist ja kolmandat kohta jäid jagama OÜ b210 ja O3 Inseneribüroo OÜ esitatud võistlustöö “Maagia” (autorid Aet Ader, Mari Hunt, Kadri Klementi, Karin Tõugu, Mari Möldre, Nele Shverns, Alina Nurmist, OÜ b210) ja KUU Arhitektide võistlustöö “Alma” (autor Juhan Rohtla) ning mõlema puhul määrati preemia suuruseks 3500 eurot. Ergutuspreemia 2000 eurot sai Agabus Arhitektid OÜ ideekavand “Origami” (autorid Katrin Vannas, Kerttu Mäesalu).

Linnavalitsus kinnitas arhitektuurivõistluse tulemused 20. detsembri istungil ja samas otsustati korraldada väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluses riigihange “Kuressaare Pargi lasteaia projekteerimistööde ja autorijärelevalve teostamine”, et sõlmida võidutöö autori Karisma Arhitektid OÜ-ga hankeleping lasteaia eel- ja põhiprojekti koostamiseks. Projekteerimistööde ja autorijärelevalve eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 80 000 eurot.

Risto Parve on edasise koostöö osas meelestatud positiivselt: “Olles juba põgusalt lasteaia inimestega kohtunud, nägime nende silmis meeldivat rahulolu meie disainitud maja osas ning ootusärevaid tundeid ja soovi seda kõike kindlasti ellu viia. Eelkõige ootamegi meeldejäävaid ja inspireerivaid kohtumisi nendega, et arendada võistlustööd veelgi paremaks – et sellest kujuneks laste ja töötajate lemmikpaik.”

Sellest nädalast saab kõigi arhitektuurivõistlusele esitatud kavanditega tutvuda Kuressaare kultuurikeskuse II korrusel.

Kristiina Maripuu