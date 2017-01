KURESSAARE SÕNUMID: Mida ootate uuelt aastalt?

Ly Kallas, KTG direktor, linnavolikogu liige:

Esmalt soovin, et kõik head soovid, mida aastavahetusel üksteisele oleme edastanud, täituks. Soovin saarlastele tugevat tervist ja tööd kodusaarel. On väga oluline, et vanemad näeksid, kuidas nende lapsed kasvavad – et pere oleks koos. Loodan väga, et uuel aastal pidurdub väljaränne, et noortel peredel oleks võimalus tulla elama-töötama Saaremaale, et suureneksid kaugtöö võimalused. Kõige olulisem, et me oskaksime üksteist hoida ja väärtustada ning suures valdade ühinemistuhinas ei kaotaks ära kõige olulisemat – inimlikku mõõdet, südamega mõtlemist.

Piret Rauk, Kuressaare Linnateatri direktor:

Alati on sedasi, et on soovid ja lubadused. Lubadused ikka iseendale. Soovidest peamine on see, et ärevaks muutunud maailm stabiilsemaks muutuks. Lootus, et sõnal oleks suurim jõud. Oma lähedastele ja sõpradele soovin hingerahu. Ja tervist. Teatrile statistilist stabiilsust ja teatri tegijaile loomingulisi särakaid ja julgust!

Arnek Grubnik, Kuressaare avatud noortekeskuse Noortejaam direktor:

2017. aasta on Eestis laste- ja noortekultuuri aasta. Arvan, et tähelepanu koondumine lastele ja noortele on väga oluline; globaalselt – et tegutsetaks rahu ja demokraatlike väärtuste püsimise eest; riiklikult – et toetataks ühiskonna baasvundamenti – perekonda; maakondlikult – et haldusreform teeks laste ja noorte elu paremaks. Kuressaare on laste ja noortesõbralik perelinn. Loodan, et 2017. aasta tegevused tõestavad seda mitmeti. Ootan 2017. aastalt, et laste- ja noorsootöö linnas, sealhulgas Kuressaare noortekeskuses on sisutihe ja elamusterohke, tegutsetakse koostöös noortega ja tehakse tihedamat asutustevahelist koostööd. Isiklikus plaanis soovin tegeleda enam tervisespordiga, olla hea isa ja mees ning tunda rõõmu erinevatest väljakutsetest, mida aasta pakub.

Ene Vahter, Kuressaare Hoolekande juhataja:

Mõned mõtted: ulatage abivajajatele konks, et nad saaksid ise omale meelepärase kala püüda. Lapsed, leidke tee oma vanemate juurde. Alati saab paremini, kuid keegi teine ei suuda seda sinu eest teha. Olge lahked, heatahtlikud, rõõmsameelsed, siis olete tervemad ja elate kauem. Armastage ennast, siis suudate ka teisi armastada. Organisatsioonid peaksid tegutsema selle nimel, milleks ja kelle jaoks neid loodi. Unustades lubadused, kaotate võimu.

Ergo Oolup, MTÜ Visit Saaremaa tegevjuht:

Soovin uueks aastaks kõige rohkem positiivset ellusuhtumist ja rõõmsat meelt. Kõige rohkem aitab inimest just rõõmsameelsus. Kuvand rõõmsatest ja külalislahketest saarlastest toob meile kindlasti külalisi juurde ja see on ka minu tööalane soov järgmiseks aastaks!

Märt Kõlli, Kuressaare Haigla SA juhatuse liige:

Meie tahame, et 2017. aastal oleksid saarlased natuke tervemad, et Saaremaa elanike arv oleks natuke suurem ja et saarlastel sünniks natuke enam lapsi!