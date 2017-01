Mereakadeemia pakub Saaremaal meremeeste kursusi

Eile Kuressaaret külastanud TTÜ Eesti mereakadeemia direktori Roomet Leigeri (fotol) sõnul on meremeestel uuest aastast võimalus kohustuslikud täienduskursused läbi teha kodusaarel.

Kadi raadios mereakadeemia Kuressaare keskuse uutest pakutavatest õppimisvõimalustest rääkides ütles Leiger, et tuleb vaadata, milline on tööjõuturu vajadus ja lähiaastate arengud ning sellest lähtudes valikuid juurde tekitada.

Ta viitas, et Saaremaal elab väga palju tegevmeremehi, kellel on kohustus regulaarselt läbida täienduskursused, mida mereakadeemia on seni korraldanud Tallinnas. See tähendab aga, et inimene peab oma vabast ajast veetma pealinnas kuni viis päeva.

Uuest aastast on Leigeri sõnul aga võimalus piisava huviliste arvu korral hakata täienduskursusi läbi viima Kuressaares. “See on esimene jõulisem samm Saaremaa suunas,” märkis ta ja lisas, et huvilised saavad registreeruda akadeemia kodulehel.