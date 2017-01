Sõrve militaarmuuseumi tulevik on küsimärgi all

Saaremaa muinsuskaitse selts, mis pidanuks tänavu augustikuus 30-aastaseks saama, on likvideerimisel ja Sõrves asuva militaar- ja loodusmuuseumi tulevik lahtine.

“Inimesed said otsa,” tõdes seltsi endine esimees Tõnu Veldre, andes mõista, et viimastel aastatel oli tegemist suures osas tema sooloprojektiga. “Minul on nüüd muud huvid ju ka,” viitas ta õpingutele usuteaduse instituudis.

Veldre tõdes, et suurima hoobi sai selts Raul Salumäe surmaga, kuid juba enne tema lahkumist jäi inimesi seltsi ümber järjest vähemaks. Põhiliste n-ö konkurentidena tõi ta välja jahi- ja külaseltse ning vabatahtlike päästjate ühendusi. “Inimestel on ju ainult üks nädalavahetus ja siis tulebki valida,” tõdes Veldre. Muinsuskaitse selts kaasas inimesi näiteks talgutele, mis toimusid mitmesuguste muinsus- ja militaarobjektide juures. “Eks teised tee põnevamaid asju,” arvas Veldre.

Lisaks korraldas selts igal sügisel sõjaajalookonverentsi. Möödunud aastal räägiti näiteks 1941. aasta sündmustest. Veldre toonitas siiski, et konverents toimub ka sel aastal, kuna I maailmasõja sündmustest möödub 100 aastat. Samuti toimuvad tema sõnul mõned teised seltsi üritused.

“Selts oleks sel aastal kolmekümneaastaseks saanud. Sellepärast on kurb,” tõdes endine esimees. Ta lisas aga, et püssi põõsasse päris ei visata ja ehk jätkatakse mitteformaalse ühendusena. Reaalselt oli seltsis Veldre sõnul lõpuks kaks liiget – tema ise ja Enno Lind.

Seltsi asutamiskoosolek toimus 29. augustil 1987. aastal. Eelmise sajandi kaheksakümnendate aastate lõpus oli muinsuskaitse selts üks väheseid mittetulundusühinguid Eestis.

Üks oluline tahk on seltsi likvideerimisel veel. Nimelt oli just Saaremaa muinsuskaitse selts ühendus, kellele siseministeerium andis rendile Sõrve säärel asuva endise piirivalvekordoni, kus praegu asub militaar- ja loodusmuuseum. Militaarmuuseumi varad andis selts üle MTÜ-le Sõrve Linnujaam ehk Mati Martinsonile, kes muidu on rohkem tegelenud loodusmuuseumi poole ja mereväljapanekuga. “Mina jäin nagu konsultandiks. Muuseumi peremees ma enam pole,” märkis Veldre. Ta lisas aga, et kinnistu, kus muuseumid asuvad, annab siseministeerium lähiajal üle AS-ile Riigi Kinnisvara. Mis edasi saab, ei osanud Veldre öelda. “Nende esimene küsimus oli, kas tahate ära osta,” lisas ta, viidates, et ilmselt ei ole välistatud kinnistu müüki panek. Veldre loodab oma sõnul siiski, et AS Riigi Kinnisvara pakub samalaadset lepingut, nagu oli varem siseministeeriumiga, ja muuseumide tegevus saab jätkuda.

Siseministeeriumilt ja Riigi Kinnisvaralt Saarte Hääl eile kommentaari ei saanud.