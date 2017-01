Tehumardi–Mändjala kergliiklustee sai rohelise tule

EAS otsustas tunnistada Salme vallavalitsuse esitatud taotluse toetuse saamiseks Tehumardi–Mändjala kergliiklusteele nõuetele vastavaks ja selle rahuldada. Taotluse eesmärk oli olemasolevate kergliiklusteede Salme–Tehumardi ja Kuressaare–Mändjala ühendamine. Projekti kogumaksumus oli taotluses arvutuste kohaselt 822 494 eurot, millest toetust lubati maksimaalselt 400 000 eurot.

Et hange on vahepeal jõutud juba läbi viia, on Salme vallavanema Kalmer Poopuu (pildil) sõnul selge, et projekt läks natuke üle 100 000 euro odavamaks. Nõnda saab ka toetussumma olema esialgsest väiksem.

Ehitushanke võitis vallavanema sõnul TREV-2. Ehkki hanke vaidlustusaeg on veel paar nädalat, püsib lootus, et kohe, kui ilm lubab, saab ehitustööga pihta hakata. Nõnda peaks kergliiklustee valmima loodetavasti mai lõpuks. “Soovime, et suveks oleks see olemas. Nii sai ka hankesse märgitud,” nentis Poopuu.

Kergliiklustee valmib Salme ja Lääne-Saare valla koostöös, kuna jääb mõlema valla piiresse.