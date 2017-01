Tuisuvaalud takistasid Sõrves liiklust

Eile maakonnast üle käinud tugev tuul jättis kõige nähtavama jälje Sõrve poolsaarel, kus maanteedele tekkisid liiklust takistavad tuisuvaalud.

“Lund küll palju ei sadanud, aga tuul tekitas üle kümne sentimeetri kõrguseid vaale,” ütles AS-i Eesti Teed Kuressaare teepiirkonna teemeister Jüri Lember, kelle sõnul tõusis tuule kiirus Sõrves eile hommikul kuni 24 m/s. Liiklust raskendanud tuisuvaalusid jätkus kuni Tehumardini, puudevahelisel teelõigul Järvel neid enam ei olnud. Teehooldusmasinad sõitsid Sõrve teeolusid parandama hommikul kell 5 ja hiljemalt keskpäevaks oli poolsaare teede hea läbitavus taastatud.

Jüri Lembri sõnul on Eesti Teed valmis riigimaanteid lahti lükkama ööpäevaringselt. Kuressaare piirkonnas on ettevõttel kuus kompleksset hooldeautot (esisahk, külgsahk ja puistur), kolm samasugust masinat on ka Orissaare piirkonnas. Lisaks on ettevõttel traktorid ja osa teelõikude puhastamiseks ka lepingulised töövõtjad.

Lembri kinnitusel on AS-il Eesti Teed viie maakonna peale Pärnus oma ilmajaam, mis annab esmase hoiatuse. “Kui see hoiatus juba maakonda tuleb, siis ööpäevaringne valvemeister hoiab sündmustel silma peal,” rääkis Lember. Ka eilse tugeva tuule kohta oli teehooldajatel juba eelnevast õhtust ilmajaama tormihoiatus olemas. “Oli näha, et tugev tuul tuleb Sõrve otsast mere pealt, katab Salme ära ja annab siis järele,” rääkis teemeister.

Täna ööseks lubab teehooldajate Pärnus asuv ilmajaam arvestatavat lumesadu Orissaare poolt.