VAATA, KES ON KUTSUTUD linnapea vastuvõtule (1)

Kuressaare linnapea Madis Kallase uusaastavastuvõtt toimub 20. jaanuaril kell 18 Kuressaare kultuurikeskuses.

1. Linna teenetemärgi omanikud

1) Taivo Lõuk (teenetemärk aastal 2000)

2) Ahti Viilup (teenetemärk aastal 2002)

3) Endel Püüa (teenetemärk aastal 2003)

4) Voldemar Tiit (teenetemärk aastal 2004)

5) Aare Taul(teenetemärk aastal 2005)

6) Maie-Ly Haavel (teenetemärk aastal 2006)

7) Vilve Männa (teenetemärk aastal 2006)

8) Tiit Köster (teenetemärk aastal 2007)

9) Laine Tarvis(teenetemärk aastal 2007)

10) Kaljo Ellik(teenetemärk aastal 2008)

11) Aleksander Kollo(teenetemärk aastal 2009)

12) Helga Nurmekann(teenetemärk aastal 2010)

13) Bruno Pao(teenetemärk aastal 2011)

14) Enn Rettau(teenetemärk aastal 2012)

15) Helvi Koppel(teenetemärk aastal 2013)

16) Vjatšeslav Leedo(teenetemärk aastal 2013)

17) Tõnu Vaher (teenetemärk aastal 2014)

18) Laine Sepp(teenetemärk aastal 2015)

19) Kaarel-Günter Kitt(teenetemärk aastal 2016)

2. Aukodanik

20) president Arnold Rüütel(aukodanik aastast 2015)

3. Linnavolikogu liikmed, sh asendusliikmed 2016. aastal

21) Toomas Takkis, esimees

22) Piret Sarjas, aseesimees

23) Toivo Alt

24) Viljar Aro

25) Helle Kahm

26) Ly Kallas

27) Merit Karise

28) Tambet Kikas

29) Argo Kirss

Helvi Koppel (kutsutud, vt p 1)

30) Jüri Kuusk

31) Leet Rauno Lember

32) Anneli Meisterson

33) Gert Nepper

34) Jaanis Prii

35) Taavi Rauniste

36) Kaie Saar

37) Rein Sepp

38) Jaanus Tamkivi

39) Tiia Tammsalu

40) Anti Toplaan

41) Reet Tuisk

42) Kaarel Väer

4. Endised linnavolikogu esimehed ja linnapead

Taivo Lõuk, linnavolikogu esimees ja linnapea 1990-1993 (kutsutud, vt p 1)

43) Mati Põld, linnavolikogu esimees 1993-1996

44) Peeter Jalakas, linnavolikogu esimees 1999-2005

45) Erik Keerberg, linnavolikogu esimees 2009-2013

46) Ülo Vevers, linnapea 1993-1996

Jaanus Tamkivi, linnapea 1996-2005(kutsutud, vt p 3)

47) Urmas Treiel, linnapea 16.06.-17.11.2005

48) Urve Tiidus, linnapea 2005-2011

49) Mati Mäetalu, linnapea 2011-2013

50) Hannes Hanso, linnapea 2013-2015

5. Saaremaalt valitud Riigikogu liikmed, ministrid, maavalitsuse esindajad, erakondade esindajad

51) Indrek Saar, kultuuriminister

Urve Tiidus, Riigikogu liige(kutsutud, vt p 4)

Hannes Hanso, Riigikogu liige(kutsutud, vt p 4)

52) Kalle Laanet, Riigikogu liige, Reformierakonna Saaremaa piirkonna juhataja

53) Raivo Aeg, Riigikogu liige

54) Kaido Kaasik, Saare maavanem

55) Jaan Leivategija, maasekretär

Jaanis Prii, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Saaremaa piirkonna esimees

(kutsutud, vt p 3)

56) Virge Pihel, IRL-i Kuressaare osakonna esimees, Saaremaa piirkonna juhatuse

liige

57) Janne Nurmik, Keskerakonna Saaremaa büroo esimees

6. Linnavalitsuse liikmed, nõunikud, ametnikud ja töötajad (sh 2016. a töölt lahkunud)

58) Tiia Leppik, abilinnapea

59) Mart Mäeker, abilinnapea

60) Kairit Lindmäe, sotsiaalosakonna juhataja, linnavalitsuse liige

61) Tiit Kaasik, projektijuht, linnavalitsuse liige

62) Simmo Kikkas, projektijuht, linnavalitsuse liige (kuni 15.12.2016)

63) Eero Lapp, linnasekretär

64) Heli Jalakas, kultuurinõunik

65) Ruth Kalamees, maanõunik

66) Rein Kallas, ehitusnõunik

67) Vilma Kippak, õigusnõunik

68) Õilme Salumäe, haridusnõunik

69) Monika Sarapuu, sotsiaalnõunik

70) Margo Sooäär, linnavaranõunik

71) Diana Traumann, rahandusnõunik

72) Mai Takkis, rahandusnõunik(kuni 02.09.2016)

73) Anu Vares, arendusnõunik

74) Loona Lepp, linnaarhitekt

75) Madis Pihel, linnainsener

76) Kristiina Maripuu, pressiesindaja

77) Anu Teppan, linnapea abi

78) Anu Berens, peaspetsialist

79) Kerli Gutman, sotsiaalhoolekande spetsialist

80) Geili Heinmaa, spetsialist

81) Liana Kaasik, personalispetsialist-arhivaar

82) Margit Kaldre, istungite sekretär

83) Aivo Kesküla, ehitusjärelevalve insener

84) Katrin Keso-Vares, lastekaitsespetsialist

85) Anne Kilumets, raamatupidaja

86) Katrina Keerd, ökonomist

87) Karel Koovisk, järelevalve ja kriisireguleerimise spetsialist

88) Katrin Koppel, keskkonnaspetsialist

89) Marii Kõrgesaar, noorsootööspetsialist

90) Diana Lõhmus, infotehnoloogia spetsialist

91) Katre Martinson, ökonomist-raamatupidaja

92) Reelika Murd, sotsiaalhoolekande spetsialist

93) Katrin Nigul, ökonomist

94) Karin Oinberg, lastekaitsespetsialist

95) Katrin Perova, sotsiaalpedagoog

96) Estra Pleiats, raamatupidaja

97) Aina Prei, sotsiaalhoolekande spetsialist

98) Kalvi Põld, autojuht

99) Anne Raik, registripidaja

100) Maria Reimal, vanemarhitekt

101) Katrin Reinhold, heakorra- ja haljastusspetsialist

102) Hannes Rohulaid, geoinfospetsialist

103) Maarika Saks, geoinformaatik

104) Merje Salonen, vanemraamatupidaja

105) Sirje Sepp, raamatupidaja

106) Heidi Sokk, oraamatupidaja

107) Eha Talvistu, raamatupidaja

108) Rita Tamm, spetsialist

109) Mares Tisler, raamatupidaja

110) Helen Vainula, spetsialist

7. Hallatavate asutuste juhid, haridusasutuste juhid, haridus- ja kultuuritöötajad, kultuuriprojektide juhid, spordiprojektide juhid

Toomas Takkis, Kuressaare Gümnaasiumi direktor(kutsutud, vt p 3)

Viljar Aro, Saaremaa Ühisgümnaasiumi direktor(kutsutud, vt p 3)

111) Tõnu Erin, Kuressaare Vanalinna Kooli direktor

Ly Kallas, Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi direktor (kutsutud, vt p 3)

112) Helle Karu, Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaia direktor

113) Anne Maripuu, Kuressaare Rohu Lasteaia direktor

114) Riina Saar, Kuressaare Pargi Lasteaia direktor

115) Monika Talistu, Kuressaare Ristiku Lasteaia direktor

116) Helin Vinter, Kuressaare Ida-Niidu Lasteaia direktor

117) Tarmo Berens, Kuressaare Muusikakooli direktor

118) Boris Šestakov, Kuressaare Kunstikooli direktor

119) Arnek Grubnik, Kuressaare Avatud Noortekeskuse Noortejaam direktor

120) Anu Vahter, Saare Maakonna Keskraamatukogu direktor

121) Piret Rauk, Kuressaare Linnateatri direktor

122) Käthe Pihlak, Kuressaare Kultuurivara juhataja, lapsehoolduspuhkusel

123) Tiiu Tammoja, Kuressaare Kultuurivara juhataja kt

124) Mikk Tuisk, Kuressaare Linnamajanduse juhataja

125) Urmas Raik, Kuressaare Linnamajanduse juhataja(kuni 31.08.2016)

126) Janne Tamm, Kuressaare Perekodu juhataja

127) Ene Vahter, Kuressaare Hoolekande juhataja

128) Oskar Jõgi, sadamakapten

129) Anne Keerberg, TTÜ Kuressaare Kolledži direktor

130) Roomet Leiger, TTÜ Eesti Mereakadeemia direktor

131) Neeme Rand, Kuressaare Ametikooli direktor

132) Kaire Kiil, Kallemäe Kooli direktor

133) Maire Teras, Kesklinna Eralasteaed Naerusuu direktor

134) Siiri Rabi,Eralasteaed Kõige Suurem Sõber direktor

135) Jüri Leiten, Eesti Kontserdi direktor, Saaremaa Ooperipäevade korraldaja

136) Andres Paas, Kuressaare Kammermuusika Päevade korraldaja

137) Aarne Mägi, Kuressaare Linnateatri direktori asetäitja loomealal

138) Lii Pihl, Raegalerii kunstikuraator

139) Toomas Sepp, Saaremaa Ralli korraldaja

140) Piret Tenno, sotsiaalpedagoog

141) Lauri Rannama, füsioterapeut

8. Linna osalusega äriühingute ja sihtasutuste juhid

142) Paul Leemet, AS Kuressaare Soojus, juhatuse liige

143) Jaan Mehik, AS Kuressaare Soojus, juhatuse liige

Tambet Kikas, AS Kuressaare Soojus, nõukogu esimees(kutsutud, vt p 3)

144) Aivar Sõrm, AS Kuressaare Veevärk, juhatuse liige

145) Ain Saaremäel, AS Kuressaare Veevärk, juhatuse liige

146) Kalle Koov, AS Kuressaare Veevärk, nõukogu esimees

147) Aare Lehtsi, OÜ Kuressaare Bussijaam, juhataja

Taavi Rauniste, OÜ Kuressaare Bussijaam, nõukogu esimees(kutsutud, vt p 3)

148) Mihkel Paljak, OÜ Saaremaa Prügila, juhataja

Jaanis Prii, OÜ Saaremaa Prügila, nõukogu esimees(kutsutud, vt p 3)

149) Märt Kõlli, Kuressaare Haigla SA, juhatuse liige

150) Marje Nelis, Kuressaare Haigla SA, juhatuse liige

Reet Tuisk, Kuressaare Haigla SA, nõukogu esimees(kutsutud, vt p 3)

151) Reena Reinväli, SA Kuressaare Hambapolikliinik, juhataja

152) Jaan Lember, SA Kuressaare Hambapolikliinik, nõukogu esimees

9. Meedia esindajad

153) Priit Rauniste, ajalehe Meie Maa tegevjuht

154) Veiko Visnapuu, ajalehe Meie Maa peatoimetaja

155) Ines Vapper, ajalehe Meie Maa uudistejuht

156) Ahto Jakson, ajalehe Meie Maa reporter

157) Gunnar Siiner, ajalehe Saarte Hääl vastutav väljaandja/peatoimetaja kt

158) Andres Sepp, ajalehe Saarte Hääl tegevtoimetaja

159) Mehis Tulk, ajalehe Saarte Hääle toimetaja

160) Raul Vinni, ajalehe Saarte Hääle toimetaja

161) Margus Muld, ERRi Saaremaa korrespondent

162) Tõnis Kipper, Raadio Kadi vastutav toimetaja

163) Valter Rooso, Kuressaare Pereraadio MTÜ juhatuse liige

164) Tarmo Pikner, ajalehe Postimees arvamusportaali kolumnist

10. Ametite, asutuste, mittetulundusühingute ja sihtasutuste esindajad

165) Rainer Antsaar, politseikapten, Kuressaare politseijaoskonna juht

166) Žanna Kreštšenko, Kuressaare piirkonnapolitseinik

167) Mare Kirr, Saaremaa naiskodukaitse esinaine

168) Margus Lindmäe, Päästeameti Lääne Päästekeskuse Saaremaa päästepiirkonna juht

169) Gunnar Havi, Kaitseliidu Saaremaa Maleva staabiülem

170) Külli Mõlder, Pärnu Maakohtu Kuressaare kohtumaja kohtunik, kohtumaja juht

171) Kristel Pedassaar, Pärnu Maakohtu Kuressaare kohtumaja kohtunik

172) Reena Undrest, Pärnu Maakohtu Kuressaare kohtumaja kohtunik

173) Olev Martinson, Maksu- ja Tolliameti Kuressaare teenindusbüroo juhataja

174) Ave Reimaa-Lepik, Eesti Töötukassa Saaremaa osakonna juhataja

175) Jaak Haamer, Keskkonnainspektsiooni Lääne regiooni Saaremaa büroo juhataja

176) Tiina Luks, Lääne-Saare vallavanem

177) Urmas Lehtsalu, Lääne-Saare Vallavolikogu esimees

178) Raimu Aardam, Kihelkonna vallavanem

179) Karl Teär, Kihelkonna Vallavolikogu esimees

180) Vilmar Rei, Laimjala vallavanem

181) Aarne Lember, Laimjala Vallavolikogu esimees

182) Ludvik Mõtlep, Leisi vallavanem

183) Andrus Kandimaa, Leisi Vallavolikogu esimees

184) Raido Liitmäe, Muhu vallavanem

Ain Saaremäel, Muhu Vallavolikogu esimees (kutsutud, vt p 8)

185) Kalle Kolter, Mustjala vallavanem

186) Malve Kolli, Mustjala Vallavolikogu esimees

187) Vello Runthal, Orissaare vallavanem

188) Marili Niits, Orissaare Vallavolikogu esimees

189) Jüri Saar, Pihtla vallavanem

Tiit Kaasik, Pihtla Vallavolikogu esimees(kutsutud, vt p 6)

190) Andres Hanso, Pöide vallavanem

191) Marina Treima, Pöide Vallavolikogu esimees

192) Jaan Urvet, Ruhnu vallavanem

193) Heiki Kukk, Ruhnu Vallavolikogu esimees

194) Kalmer Poopuu, Salme vallavanem

195) Andrus Raun, Salme Vallavolikogu esimees

196) Tiit Põld, Torgu vallavanem

197) Mihkel Undrest, Torgu Vallavolikogu esimees

198) Aare Martinson, Valjala vallavanem

199) Liilia Eensaar, Valjala Vallavolikogu esimees

200) Stella Stepanov, Kuressaare Linna Noortekogu esimees

201) Greete Paaskivi, Saaremaa Noortekogu esimees

202) Raivo Peeters, Saare Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja

203) Meelis Kaubi, Saare Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja,

alaealiste komisjoni sekretär

204) Taavi Kurisoo, Saare Maavalitsuse ühinemisnõunik

205) Katrin Paukson, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna Saare ohvriabikeskusejuhtivspetsialist

206) Kai Saar, Tallinna Vangla Pärnu Kriminaalhooldusosakonna Kuressaare

esinduse kriminaalhooldusametnik

207) Veiko Viil, MTÜ Saaremaa Omavalitsuste Liit büroo direktor

208) Villu Vatsfeld, MTÜ Saaremaa Ettevõtjate Liit esimees

209) Mati Leis, MTÜ Lions Klubi Kuressaare president

210) Pilvi Karu, MTÜ Lions Klubi Kuressaare Piret president

211) Ingrid Leemet, MTÜ Saaremaa Lasterikaste Perede Ühendus juhatuse liige

212) Veronika Allas, MTÜ Saaremaa Puuetega Inimeste Koda juhataja

213) Liia Põldemaa, MTÜ Saare Maakonna Invaühing

214) Marina Skljarenko, MTÜ Randvere Tööõppekeskus juhatuse liige

215) Urve Liiva, MTÜ Kuressaare Kristlik Diakooniapunkt vanemperenaine

216) Siiri Rannama, MTÜ Uus Elujõud juhatuse liige

217) Roman (Roland) Tõnisson, MTÜ Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Kuressaare Püha

Nikolai Koguduse preester

218) Margus Mäemets, MTÜ Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu

Kuressaare Siioni Koguduse pastor

219) Alur Õunpuu, MTÜ Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Kuressaare Koguduse pastor

220) Mairo Tutk, MTÜ Seitsmenda Päeva Adventistide Kuressaare Koguduse pastor

221) Rando Metsamaa MTÜ Eesti Metodisti Kiriku Kuressaare Koguduse pastor

222) Aivar Pohlak, MTÜ Eesti Jalgpalli Liit, president

223) Rein Väli, MTÜ Saare Maakonna Memento Ühendus, juhataja

224) Aive Laanemets, MTÜ Meelespea juhatuse liige

225) Kati Mäekallas, MTÜ Kaks Kala juhatuse liige

226) Edit Annusver, MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu juhatuse liige

227) Johannes Kaju, MTÜ Saarepiiga Koolitus juhatuse liige

228) Anne Tootmaa, MTÜ Saaremaa Kunstistuudio juhatuse liige

229) Ergo Oolup, MTÜ Visit Saaremaa tegevjuht

230) Erich Teigamägi, MTÜ Eesti Kergejõustiku Liit, president

231) Maie Meius, MTÜ Oesel Studium tegevjuht

232) Piret Pihel, SA Saaremaa Arenduskeskus, juhataja

233) Angela Nairis, SA Saaremaa Turism projektijuht

234) Inga Teär, SA Innove Saaremaa Rajaleidja keskuse juht

11. Ettevõtjate esindajad, koostööpartnerid

235) Margus Vanaselja, AS Baltic Workboats, juhatuse liige

236) Meelis Kubits, AS Corpore, juhataja

237) Ago Arge, AS EBC Ehitus Saaremaa, osakonna juhataja

238) Varje Haavel, AS Hanvar, juhataja

239) Hannes Haavel, AS Hanvar, kirurg

240) Tõnu Toompuu, AS Kuressaare Ehitus, juhataja

241) Toomas Matt, AS Level, juhataja

242) Sven Lennart Alpstål, AS Luksusjaht, juhatuse liige

243) Andres Toom, AS Luksusjaht, tegevjuht

244) Raivo Vesiaid, AS Peri, juhataja

245) Urmas Nõgu, AS Proekspert, analüütik

246) Tõnis Rihvk, AS Saaremaa Laevakompanii, juhatuse liige

247) Margus Hiet, AS Saare Kütus, juhatuse liige

248) Peeter Sääsk, AS Saare Paat, juhatuse liig

249) Ülo Kivine, AS Saaremaa Piimatööstus, juhatuse esimees

Villu Vatsfeld, AS Saarte Liinid, juhatuse esimees (kutsutud, vt p 10)

250) Ants Tammleht, AS Saarte Liinid, müügijuht

251) Ülo Aavik, AS Salva Kindlustuse Saaremaa esindus, juhataja

252) Raimo Heinam, AS Securitas Eesti, juhatuse esimees

253) Mati Tang, AS Tallinna Lennujaam Kuressaare Lennujaama juhataja

254) Lembit Soe, AS Tesman, juhataja

255) Peter Hunt, AS Trading House Eesti, juhatuse liige

256) Kersti Põld, OÜ Advokaadibüroo Kersti Põld juhatuse liige

257) Aivar Karotamm, OÜ Aivar Karotamm Management juhatuse liige

258) Mark Muru, OÜ Alunaut juhatuse liige

259) Peeter Tiitson, OÜ Al Mare Auto juhataja

260) Mart Loik, OÜ Arens Ehitustööd juhatuse liige

261) Olari Aavik, OÜ Arens Ehitustööd juhatuse liige

262) Aarne Mustis, OÜ Arensburg juhatuse liige

263) Terje Nepper, OÜ Arensburg juhatuse liige

264) Igor Leemet, OÜ Ehitusmees juhatuse liige

265) Jaan Viilup, OÜ Elmiku juhatuse liige

266) Toomas Leis, OÜ Gospa, OÜ Pargi Kultuurikeskus juhatuste liige

267) Tauri Sumberg, OÜ Gospa juhatuse liige

268) Piret Trei, OÜ Gospa, Georg Ots Spaa hotelli tegevjuht

269) Margus Tang, OÜ Ionix Systems tegevjuht

270) Jane Prostang, OÜ Jane Prostang Photography juhatuse liige

271) Jaanus Põlluäär, OÜ Javicar juhatuse liige

272) Robert Pajussaar, OÜ Kalla Mööbel juhatuse liige

273) Indrek Himmist, OÜ Klotoid juhatuse liige

274) Tõnu Teder, OÜ Klotoid juhatuse liige

275) Kristian von Wowern, OÜ KonceptForm juhatuse liige

276) Vello Laanemets, OÜ Kuldoda juhatuse liige

277) Tõnu Post, Kõljala Põllumajanduslik OÜ juhatuse liige

278) Enn Meri, OÜ Merinvest nõukogu esimees

Tiia Tammsalu, OÜ MoonStar OÜ juhataja(kutsutud, vt p 3)

279) Margit Kõrvits, OÜ Muuv Marketing juhatuse liige

280) Rando Kubits, OÜ Ouman Estonia tegevjuht

281) Merle Tamjärv, OÜ Pesukoda juhatuse liige

282) Marko Kaldoja, OÜ PHG Holding juhatuse liige, Saare Golf väljaku tegevjuht

283) Ain Rahu, OÜ Raudrohi / Ferm juhatuse liige

284) Triin Raamat, OÜ Recruitment Estonia juhatuse liige

285) Andres Kirst, OÜ Reta Puit juhataja, OÜ Saare Ehituspuit juhatuse liige

286) Rein Kirst, OÜ Reta Puit juhatuse liige, OÜ Saare Ehituspuit juhatuse liige

287) Aivar Aru, OÜ Reval Auto Esindused juhatuse liige

288) Arne Salong, OÜ Saare Fishexport juhatuse liige

289) Margus Puust, OÜ Saaremaa DeliFood omanik

290) Marko Mägi, OÜ Saaremaa DeliFood juhatuse liige

291) Kristjan Leedo, OÜ Saaremaa Lihatööstus juhatuse esimees

292) Tullio Liblik, OÜ Saarte Investeering juhatuse liige

293) Sven Sevastjanov, OÜ S.E.G.U. juhatuse liige

294) William Moschella, OÜ Seelight juhatuse liige

295) Ivo Uustulnd, OÜ S-Link juhatuse liige

296) Hendrik Karlson, OÜ Sporrong Eesti juhatuse liige

297) Avo Maasik, OÜ Teetormaja juhatuse liige

298) Peeter Tõniste, OÜ Trelleborg Industrial Products Estonia juhatuse liige

299) Indrek Aavik, OÜ Vätta Puit juhataja

300) Andres Lauk, OÜ Welcomest juhatuse liige

Kalle Koov, TÜ Saaremaa Tarbijate Ühistu juhatuse liige (kutsutud, vt p 8)

Nimekiri võib veel täieneda.