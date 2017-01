Doktor Andres Sarjas alustab tasulisi vastuvõtte

Kuressaare haigla pakub tulevast nädalast alates uroloogi vastuvõtte patsientidele, kes peavad ootejärjekorda liiga pikaks või kel pole ravikindlustust.

“Inimesed kurdavad kogu aeg, et järjekorrad on pikad, haigekassa lepingu maht läheb aga iga poole aastaga lõhki,” ütles uroloog-üldkirurg Andres Sarjas.

Tohter tõdes, et kui patsient soovib pääseda konkreetselt tema vastuvõtule, tuleb tal üldjärjekorras oodata kaks kuud.

“Mingisuguse võimaluse kiiremini arsti juurde pääsemiseks peab ju inimestele andma, olgu siis tasuliste vastuvõttude näol,” leidis Sarjas.

Esialgu teeb dr Sarjas kolm vastuvõttu nädalas, igal esmaspäeval. “Kui näeme, et nõudlust on, saame vastuvõttude arvu suurendada – ehk isegi nii, et organiseerime vastuvõtuks mõne laupäeva,” rääkis Sarjas.

Kuressaare haiglas uroloogi spetsiaalselt ette nähtud ei ole. “Mina olen ainuke, kes on selles valdkonnas tegutsenud, kel on vastav kvalifikatsioon,” tõdes uroloog-üldkirurg Sarjas. Ka meeste tervisemured on tema pärusmaa.

“On neid mehi, kes käivad oma probleemidega mandril spetsiaalselt androloogi juures, aga eks neid patsiente jõua minu juurde ka,” ütles Sarjas. “Mandril arsti juures käia on kulukas ettevõtmine ning sageli on ka seal pikad järjekorrad ja tasulised vastuvõtud.”

Sarjas möönis, et tasuliste vastuvõttude alustamisega tuleb tal milleski muus järele anda. “Kuna vanus tiksub peale, otsustasin valvekoormust vähendada,” lausus ta. “Tasulise vastuvõtu koormust valvetöö koormusega võrrelda muidugi ei anna.”

Uroloogi ambulatoorne vastuvõtt läheb patsiendile maksma 30 eurot. Eile pärastlõuna seisuga olid kõik kolm tasulist vastuvõtuaega veel vabad.

SA Kuressaare Haigla juhatuse liikme Märt Kõlli sõnul pakub Kuressaare haigla tasulisi teenuseid, kuna haigekassa rahastatavate eriarstiabi ravijuhtude arv on piiratud ja üldjärjekorras tuleb seetõttu mõnel erialal oodata lausa kuid.

“Mõne kitsa eriala puhul või konkreetse tohtri jutule saamiseks tuleb tõesti kaua oodata,” ütles Kõlli.

