Hellamaa raamatukogu saab uue juhataja

Hellamaa raamatukogu juhatajana alustab 16. jaanuarist samas külas elav Anu Kaljuste.

Raamatukogu juhatajaks kandideeris neli inimest. Hellamaa külakeskuse juhataja Tiina Jõgi (pildil) sõnul rääkis Kaljuste kasuks see, et ta on õpihimuline ja kohalikele inimestele tuttav.

“Raamatukogu külastajate jaoks on see kindlasti oluline,” märkis Jõgi ja lisas, et kasuks tuleb ka see, et Kaljuste elab töökoha lähedal. “Siin on vaja ka töövälisel ajal kindlasti kohal käia,” selgitas Jõgi.

Lisaks raamatukogu juhataja ametile saab Kaljustest ka Hellamaa külakeskuse perenaine. Jõgi tõdes, et muidu oleks Kaljustel tulnud tööle asuda poole kohaga. “Aga nüüd vastutab ta ka selle eest, et külakeskus on avatud ja hoiab siin natukene korda,” märkis Jõgi.

Anu Kaljuste ütles Saarte Häälele, et raamatukogu juhataja koht tundus talle põneva väljakutsena. “Loodan, et suudan üht-teist lugejaskonnale pakkuda,” lausus ta. Ise on ta Hellamaa raamatukogu lugeja olnud üle 40 aasta.

Viimastel aastatel on tal aga tulnud keskenduda rohkem erialasele kirjandusele, kuna ta õpib TTÜ Kuressaare kolledžis väikeettevõtlust. “Usun elukestvasse õppesse,” kinnitas Kaljuste. Ka raamatukogunduse vallas tuleb tal end kutse saamiseks täiendada. Varem on alustav raamatukogu juhataja töötanud pikki aastaid kaubanduses ja elektroonikatööstuses ning ka kohalikus turismitalus.

Hellamaa raamatukogus 1987. aastast töötanud Anne Leesla läheb pensionile.