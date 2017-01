JUHTKIRI: Kes kellega?

Selge on see, et valimiste käigu ennustamine on praegu sisuliselt kohvipaksu pealt ennustamine. Huvitav on aga, mida hakkavad erinevad erakonnad, valimisliidud lubama, sest sisuliselt saab eesmärk olla vaid üks: ühinemislepingu täitmine.

Ühe huvitava võimalusena on välja käidud, et suurt võimujagamist ei tule ja tehakse üks laiapõhjaline valitsus. Seda meelt on näiteks Mart Mäeker, kes eelistaks üksmeelt. Reformierakondlane Jaanus Tamkivi ütleb jällegi, et opositsioon peaks ka ikka olema ja “kõik koos” suhtumine jäi eelmise riigikorra aegadesse.

Huvitav on ka, kus jagatakse pärast valimisi võimu. Kas kohapeal või nii suure omavalitsuse puhul juba parteide peakontorite tasandil? See võib karuteene osutada valimisliitudele. Erakondade esindajad neid ei usalda, sest hiljem pole vastutajaid enam kuskil. Ühendavat parteiliini ei ole.

Paistab, et kui SDE ja Saarlane suudavad kahepeale koguda üle poole häältest, ei tohiks koalitsioonis kahtlust tekkida. “Juht­oinad” saaksid olema samad, mis linnas. Selle kaardi peale tundub olevat tehtud päris korralik panus.