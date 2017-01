Lääne-Saares uus geoinfospetsialist

Lääne-Saare valla geoinfospetsialistina asus sellest nädalast tööle Argo Riik (pildil), kes enne Saaremaale tulekut töötas Hummuli vallas maakorraldajana.

“Soovin rakendada oma tehnilisi teadmisi ja oskusi ning anda panus kogukonna arengusse,” ütles Riik valla kodulehe vahendusel ja märkis, et uuel ametikohal on tal palju uusi väljakutseid ja arenguvõimalusi.

Riigi peamised ülesanded on topo-geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde kontroll, arhiveerimine ja väljastamine ning geoinfo registrite pidamine.

Hariduse on Riik omandanud Kehtna kõrgemas põllumajanduskoolis. Hiljem on ta end täiendanud mitme koolitusega, näiteks on ta läbinud Eesti geodeetilise süsteemi ja ruumilise planeerimise koolituse.