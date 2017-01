Murdvaras jäi saagita

Valjala vallas Rahu külas aastaid tühjalt seisnud majadesse sissemurdnud isik tuuseldas surnud inimeste asjades tõenäoliselt lootuses leida midagi väärtuslikku.

Valjala vallas elav Hilda Vohl­brück kirjutas 3. jaanuaril oma Facebooki seinale teate lootuses, et keegi sattus ehk möödunud aastal ajavahemikus 8.–17. detsember nägema liikumist Kopli majade juures. Selle kandi inimestel olla kombeks Valjala–Kopli–Veeriku teel jalutamas käia.

Kiikas igasse prakku

Üleskutse põhjuseks oli, et keegi oli lõhkunud juba aastaid surnud inimese maja lukud ja sees tuuseldamas käinud. Sama oli tehtud ka läheduses asuvas teises tühjas majas, mille elanik samuti ammu surnud.

“Kõigi nende aastate jooksul ei ole mitte kellelgi olnud nende majade vastu mingit huvi,” juurdles naabruses elav Hilda. “Majades elanud inimeste lapsed on seal kogu aeg korda käinud hoidmas, küll lehti riisumas, küll muru niitmas. Viimati käis ühe pere rahvas lehti riisumas alles detsembri algul, sissemurdmine tuvastati 17. detsembril.”

Midagi võetud majadest ei ole, sest Hilda sõnul ei olegi sealt midagi võtta, olgugi et pätt oli kiiganud igasse võimalikku prakku: “Õmblusmasina kaas oli üles tõstetud, voodid, kapid läbi sorteeritud. Vanainimese riided ja niidirullid olid põrandal, kogu tuba lihtsalt segi paisatud. Isegi aita oli sisse ronitud, hoolimata sellest, et ust lahti ei saadud – seega leiti võimalus läbi lakaluugi sisse pääseda.”

Naabrinaise jaoks jääb arusaamatuks, kuidas võib keegi arvata, et majas võiks midagi väärtuslikku olla. “Kõik väärtuslikud asjad viisid sugulased pärast elanike surma minema, aga see kraam, mis hoovi peale ripakile jäi – vannid ja muu selline – veeti esimese aastaga nagunii laiali,” rääkis ta.

Kahtlused on

Naabrid arvavad, et tegemist pidi olema teadja inimesega, kes oskas oma käike ajastada nii, et kedagi kodus poleks. Omad kahtlused on kohalikel samuti, aga ilma tõenditeta kellelegi näpuga näitama ei hakata.

“Suuremad lootused olidki selle peal, et äkki keegi juhtus nägema, aga seni pole veel midagi kuulda olnud. Ilmselt käidi seal toimetamas öösel. Ausalt öelda peab see ikka üks lollakas inimene olema,” sõnas Hilda kokkuvõtteks.

Majade uksed on nüüd laudadega kinni löödud ja kinnigi kruvitud, et edaspidiseid sissemurdmisi vältida.