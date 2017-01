Pilguheit tagasi ehk Linnateater 2016

“2016 on möödanik, nagu teatrikunstki, kus üks etendus ei ole kunagi samasugune kui eelmine ja järgmine on alati nüansi ehk enamagi võrra rikkam või siis vaesem sellele järgnevast,” kirjutab Kuressaare Linnateatri kunstiline juht Aarne Mägi.

Välja toodi kolm lavastust – “Hüpnoos”, “Paljasjalgne Debora” ja “Kolme pörsa lugu” –, mida ka sellel aastal edasi mängitakse.

Mida toob aasta 2017? Sellele küsimusele sajaprotsendilist vastust ei ole, kuigi vääramatud komisjonid nõuavad ka meilt publiku ja muude oluliste arvude prognoosimist. Näitlik vastus neile: kui näiteks suvelavastust mängitakse plaanitud kümme korda ja publiku nõudmisel lisatakse veel kolm etendust, siis on seda juba enam kui neljandiku võrra rohkem ja kogu planeeritud külastajate arv ja piletitulu muutub kohe. Loomulikult toimib ka vastupidiselt.

Vabadus raamidest välja astuda

Arvan siiani, et iga kultuuriasutust ja teatrit peab tänapäeval juhtima nagu ükskõik millist teist ettevõtet, ja ometi on ka selles süsteemis teatud erisused, mis ei mahu alati kindlasse süsteemi.

Jäägu need plaanid plaanideks, aga üks on kindel: Kuressaare Linnateatris on kaks uut täistöökohta, mis jagatud nelja näitleja vahel. See tähendab, et lavakooli neli noort lõpetajat on näitlejad siin ja kokkuleppeliselt saavad nad osaleda teistes teatri- või muudes projektides väljaspool Kuressaare Linnateatrit. Miks just nii, aga olen kindel, et kui noor lõpetanud teatritudeng saab ennast rakendada erinevate projektide juures, tuleb see kasuks nii talle kui ka meile.

Teater ei ole ammu enam vaid institutsionaalne, kus palgalised näitlejad ühe või kahe lavastaja käe all kindla repertuaari alusel terve hooaja loomingut viljelema peavad. Loominguline vabadus, siiski mingi kindla eesmärgi nimel, milleks on lavastuse väljatoomine, peab veidi raamidest välja astuma, kas vähem või rohkem, see sõltub juba kohast, kus teatrit tehakse, ja muidugi inimestest, kes seda teatrit loovad ja vaatavad.

Loodan, et nende noorte tulek rikastab linna ja maakonna üldist kultuuripilti, sest nende esimene puhtalt omaloominguline lavastus jõuab teatris esietenduseni juba 25. jaanuaril. Ja see saab olema võib-olla veidi teistmoodi sellest, mis seni tehtud. Loo pealkiri on “Savann” ja pileteid juba müüakse. Loodame, et üllatus tulemata ei jää.

Numbrite keel on siiski lihtsam, arusaadavam, sest 2 pluss 2 on siiani 4 ja nii lihtne see selle võrrandi puhul ka on. Eelmisel aastal külastas Kuressaare Linnateatrit erinevatel teatrietendustel, kontsertidel ja kinoüritustel kokku 28 055 inimest. Kuressaare Linnateatri külalisetenduste publiku hulk oli 5347. Seega võib öelda, et aastal 2016 oli publikut teatriga seotud kultuuriüritustel kokku 33 402 inimest.

Kohakultuuriga seotud lavastused

Numbrid numbriteks, publik ootab kvaliteetset elamust ja teater oma tegemistes on ka alanud aastal seadnud jätkuvaks eesmärgiks n-ö kohakultuuriga seotud lavastuste lavale toomise.

Kui eesriide vahelt veidi lavale piiluda, siis pärast 25. jaanuari esietendust loodame suvel Sadamaaidas projektidega jätkata, sügisel toome “Eesti Vabariik 100” raames välja koostööprojekti Endla teatriga. Lastele mõeldes saab ka see aasta väärika lõpu uue lastelavastusega. See, mida aasta 2017 täpsemalt toob, selgub juba lähiajal konkreetsemalt.

Loo lõpetuseks tuleb välja öelda üks oluline fakt: teatri koduleht on täielikult uuenenud või tegelikult uuenemas. Muutunud on ka töötajate meiliaadressid, kogu info leiate uuelt kodulehelt www.klteater.ee. Andke meile andeks, kui alguses kõik veel nii ladusalt ei suju, aga nädala või hiljemalt paariga peaks ka klteater.ee edukalt toimima.

Loodame, et koduleht võetakse vastu hästi, nagu uued lavastusedki. Meie repertuaari jääb hulk vaatamist, väärt rolle, lugusid, naeru ja võib-olla ka pisaraid eelmistest hooaegadest, mida ka Kuressaares veel näha saab.

Tänu kõigile toetajatele ja kaasamõtlejatele ning sügav kummardus publikule, kes Kuressaare Linnateatrit külastanud on.