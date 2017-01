Saarlased tasulisele haiglateenusele tormi ei jookse

Selle kohta, kui palju tasulisi teenuseid mullu kasutati, pole kokkuvõtet veel tehtud. Haiglajuht Märt Kõlli (pildil) hinnangul on haigla tasuliste teenuste kasutamine olnud seni aga pigem tagasihoidlik.

“Kuna põhierialadel on meil järjekord alla kuu aja, ju siis ei pea inimesed tasuliste teenuste kasutamist vajalikuks,” arvas ta. Samas on defitsiitseid erialasid, kus inimesed on tohtri vastuvõtule pääsemiseks nõus maksma tavalisest visiiditasust rohkem.

“Näiteks suvel Kuressaares vastuvõtte tegemas käinud Villem Vihmannile panime iga kord ka paar-kolm tasulist aega ja inimesed kasutasid seda võimalust,” rääkis Kõlli. Kõlli sõnul jäi möödunud aastasse ka üks tasuline liigesevahetusoperatsioon. Tasuliste teenuste hulka lisandusid mullu optometristi vastuvõtud, melanoomide diagnoosimiseks teeb haigla aga koostööd Dermtestiga.

Küsimusele, kui kaua peab patsient ootama, et tasulist teenust saada, vastas Kõlli: “Normaalne oleks sellisel juhul nädala jooksul.”

Tasulise vastuvõtu ajaks arvestab Kuressaare haigla kuni 30 minutit. Kõlli sõnul sõltub vastuvõtu pikkus nõudlusest ja planeeritud aegadest. “Kui planeerida arstile neli tasulise vastuvõtu aega nädalas, on see nädalas kaks tundi täiendavat ajakulu,” nentis Kõlli.

Kui kiiresti pääseb tasulisele vastuvõtule defitsiitsetel erialadel, mille tohtrid käivad Kuressaare haiglas mandrilt?

“Meie murelaps on kindlasti reumatoloogia, kus Ida-Tallinna spetsialistid vastuvõtte teevad,” vastas Kõlli. “Seni ei ole nad seoses suure päevase koormusega Saaremaal tasulisi vastuvõtte avanud. Juhul kui spetsialistide koormus sel hooajal Saaremaal mõningal määral suureneb, on võimalik organiseerida ka sellel erialal tasulist teenust.”

Kõlli möönis, et sel juhul võib vastuvõtu hinnatase, ligi 60 eurot, osutuda probleemiks.

Eriarstide edetabelit juhib dr Sarjas

Portaali Tervisetrend andmetel on Eesti hinnatuim eriarst Kuressaare haigla uroloog-üldkirurg Andres Sarjas. Eriarstide TOP10-t juhtiv Saaremaa tohter on 151 patsiendilt pälvinud keskmiseks hindeks 5,0. Andres Sarjasele endale tuli see, et tema edetabelit juhib, üllatusena. Dr Sarjasele kuulus samas portaalis esikoht ka 2013. aastal. “Sellistest edetabelitest ei oska ma midagi arvata,” ütles Sarjas. “Selge on see, et suure linna tohtri puhul on neid kommenteerijaid tunduvalt vähem kui väikeses maakonnas töötaval tohtril. Väikeses kogukonnas paistab arst rohkem silma.”