Sõru-Triigi liinil sõitev praam seisab masinarikke tõttu keset merd (3)

Sõru-Triigi liinil sõitev reisilaev Subsea Seven seisab masinarikke tõttu keset Soela väina, kirjutab Postimees.ee .

Laeva kapten ütles kella 11.25 ajal Postimehele, et hetkel seisab laev Hiiumaa ja Saaremaa vahel. “Peamasinal on tehniline rike ja praegu ei saa me omal jõul liikuda,” sõnas ta. Kui kaua võib rikke kõrvaldamine aega võtta, ei osanud ta öelda.

Laeval on peal ka reisijad, kuid mingisuguse häireolukorraga kapteni kinnitusel kindlasti tegemist pole. «Varsti tuleb meile üks kalalaev appi ja viib meid sadamasse,» lisas ta.

Laeva opereerimisega tegeleva Kihnu Veeteede kodulehe andmeil on täna seoses tehniliste probleemidega tühistatud reisiparvlaev Subsea Seven väljumised kell 15.30 Sõrust ja kell 17 Triigist.