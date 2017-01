Tõll jõuab Eestisse kas teisipäeval või kolmapäeval (1)

Parvlaev Tõll alustab Eesti poole sõitu pühapäeval või esmaspäeval, laev on teel kaks päeva ja jõuab Eestisse vastavalt kas teisipäeval või kolmapäeval.

“Võtsime vastu, aga ega see, et on vastu võetud laev, ei tähenda kunagi kohe teeleasumist. Seal on veeteede ameti audit veel, kütus, toit ja magevesi vaja peale panna, meeskonna koolitus käib veel, ja siis koduteele. Ega me ei venita, aga homme-ülehomme ta tulema ei hakka, hakkab pühapäeval või esmaspäeval, vaatame kuidas jõuame. Tulemine võtab kaks päeva,” ütles TS Laevade juht Kaido Padar BNS-ile.

Esialgu lootis Tallinna Sadam Poolas valmiva parvlaeva Tõll vastu võtta eelmise aasta lõpus, kuid tehas ei suutnud kõiki vajalikke töid selleks tähtajaks teostada.