Triin Ella väärikatele: terves kehas terve hääl!

Väärikate ülikoolis Saaremaa ühisgümnaasiumis omandati eile teadmisi saarlasest hõbekõri, laulupedagoogi ja koolitaja Triin Ella käe all.

Väärikate ülikooli selle aasta esimese loengu pidas Kuressaare gümnaasiumi vilistlane ja metsosopran Triin Ella, kes jagas oma teadmisi hääle, vaimu ja keha koosmõjudest. Loengu sisu võttis kokku pealkiri “Terves keha terve hääl” ning see oli ette valmistatud spetsiaalselt väärikate õppijate programmi tarbeks.

“Tavaliselt teen koolitusi õpetajatele, näitlejatele, lauljatele ja kõigile, kellel on oma igapäevases töös või elus vaja häält arendada. Selle loengu lihvisin selles mõttes natuke praktilisemaks, et kasu saaksid kõik inimesed, sest ühiskonnas tegutseva inimesena ei ole meil ju võimalust igapäevases elus mitte rääkida ja selleks on hääl vältimatu ressurss,” ütles Triin Ella.

Loengu keskne teema oli keha ja selle kui terviku heaolu mõju häälele. “Selleks, et hääl saaks kõlada kaunilt, peab terve keha olema harmoonias. Meeleolu ja emotsioon on samuti hääle mõjutajad,” märkis koolitaja.

Selleks, et aru saada, kuidas hääl kehas tekib ja mis sellega seotud on, võeti loengul läbi nii lihasgrupid kui ka hingamine ja vaadati süvitsi, kus häälekõla tekib. “Loengul osalejatele on planeeritud ka praktilisi harjutusi, et teooria ka töösse rakendada ja inimestele midagi meeldejäävat kaasa anda,” rääkis Triin Ella.

Neljandat aastat väärikas õppur olnud Inge Kirs arvas enne loengut, et ei oska ennustada, mis sellise pealkirja taga peituda võib. “Viimati oli muusikalise poolega kokkupuude kooliajal, pärast seda enam mitte. Põnevad on need loengud igal juhul, alati õpib midagi uut ja selline muusikavaldkonda kuuluv loeng tuleb samuti kindlasti kasuks,” lausus ta.

Aare Saar, kes on väärikate üliõpilaste nimekirjas tänavu esimest aastat, sõnas, et tema jaoks on seni suurimaks üllatuseks olnud, et kohalike seas on nii suurepäraseid loengupidajaid ja kõnelejaid.

“Mõnes mõttes on kogu selle loengusarja saatel esile kerkinud positiivne arusaam, et inimesed oskavad nii hästi kõneleda. Tänase loengu sisu võib pealkirja põhjal vaid ennustada, aga igal juhul on suur rõõm, et oma valdkonnas nii edukas ja andekas inimene on siia seda loengut pidama tulnud,” viitas ta Triin Ellale.