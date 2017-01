Valimised löövad erakonnad lõhki

Saaremaa vallavolikogu valimiste mustadeks hobusteks võivad kujuneda end valimisliidu Saarlane ette rakendanud Mart Mäeker ja Toomas Takkis. Mõlemad pööravad selle käiguga selja oma koduerakonnale.

Oktoobri kolmandal pühapäeval toimuvate Saaremaa vallavolikogu valimiste lavale on praeguseks jõuliselt kerkinud uus Keskerakonna, Vabaerakonna ja IRL-i taustaga valimisliit Saarlane. Samas läheb vähemalt IRL välja ka eraldi nimekirjaga. Valimisliiduna tuleb ka Lääne-Saare valla sugemetega valimisliit töönimega Ühtne Vald.

Reformierakond on valimistele minemas oma nimekirjaga, kuid kõlakad käivad ka, et on tekkimas veel üks valimisliit, seekord RE sugemetega. Püünele astub ka EKRE. Eelnimetatuile lisaks tuleb oma nimekirjaga välja SDE, kelle esinumber Madis Kallas on ainsana avalikult teatanud soovist saada vallavanemaks.

Saarte Hääle andmeil on seega mängu alustamas seitse nimekirja. Loomulikult võib neid veelgi lisanduda, samamoodi ka üksikkandidaate.

Linnapea vallavanemaks

Madis Kallas on nõus loobuma ligi mõnekümnest tuhandest eurost, et saada vallavanemaks. See summa kukuks ettenähtud aastase hüvitisena tema kaukasse juhul, kui ta ei saaks vallavanemaks. “Mina soovin küll töötada vallavanema kohal,” ütles Kallas Saarte Häälele.

Kui erinevate nimekirjade esindajatega rääkida, jääb kumama vaikiv arusaam, et Kallas peakski selle koha saama. Keegi teine ennast eriti pakkuma ei kipu. Praegune Kallase alluv ja valimistel tema konkurendiks saav Mart Mäeker ütleb otse: “Las nooremad mehed võtavad selle ameti.” Nimeliselt toob ta välja Madis Kallase.

Reformierakonna maakonnajuht Kalle Laanet oma soovi vallavanemaks saada ei kinnita ega lükka ka ümber. Tema nimesid enne ei nimeta, kui erakonna nimekirja positsioonid paigas. Reformierakonnast on välja käidud ka Jaanus Tamkivi nime. Endine tipp-poliitik sellest ideest väga ei erutu. Oma sõnul jätab ta selle au ikkagi elukutselistele poliitikutele ning mainib riigikogule ja selle liikmetele viidates omakorda pigem Laanetit.

Ühe vallavanema kandidaadina on kõlanud praeguse maavanema Kaido Kaasiku nimi. Kaasik ei kinnita ega lükka ümber. Tema puhul võib otsustavaks saada IRL-i võimaliku nimekirja suure osa liikmete kaotamine valimisliidule Saarlane, mis seab IRL-i pääsemise võimupiruka juurde üldse küsimärgi alla. Võib arvata, et vallavanema kohast ihaldusväärsemaks on kujunemas hoopis vallavolikogu esimehe palgaliseks muutuv koht. Korralik palk, mitte nii pingeline töö kui vallavanemal ning endiste vallavanemate puhul lahkumishüvitise säilitamine.

Saarlased tulevad

Stardi kõige suurem üllataja ongi valimisliit Saarlane. Selle kõneisikuks on määratud Toomas Takkis, kelle sõnul otsustas IRL-i Kuressaare juhatus 2016. aasta kevadel, et valimistele minnakse valimisliiduga. Paar kuud tagasi sai Takkise sõnul tema kutsel grupp tublisid inimesi kokku, et arutada valimiste üle. “Jõulude eel kohtusid IRL-i, Eesti Keskerakonna ja Vabaerakonna Saaremaa piirkonna juhatuse esindajad ja jõuti seisukohale, et kolm erakonda alustavad jaanuari alguses koostööd valimisteks ühise valimisnimekirja moodustamiseks.” Takkise sõnul on tänase seisuga selle kodanike nimekirjaga liitumiseks nõusoleku andnud ligikaudu 30 Saaremaal tuntud-teatud tublit inimest. Nende ühisosa on Takkise kinnitusel muu hulgas ka arvamus, et kohalikus elus peaks erakondlikkust ja erakondade poliitikat vähem olema.

Saarte Häälele teadaolevalt kuuluvad nimekirja Orissaare vallavanem, IRL-i taustaga Vello Runthal, samuti Salme vallavanem Kalmer Poopuu ja volikogu esimees Andrus Raun. Liitumas on Lääne-Saare vallavolinik Mart Maastik. Valimisliidu üks juhtivaid tegelasi on Mart Mäeker, kellel on valimisliitudega oma kinnitusel vaid head kogemused ja usk nende edusse. “Erakondadel ei ole kohalikel valimistel nii suurt kandepinda,” märkis Leisi mees Mäeker. Nimekirjaga on liitunud ka Saaremaa vabaerakondlased, kuid isiklikult enda kandideerimist nende kohalik esinumber Enn Meri ei kinnitanud.

Omadele pöörati selg

Erakonnast aegade jooksul ka näiteks riigikogusse kandideerinud Takkis ja Mäeker keeravad oma koduerakonnale selle käiguga selja. “Mina olen lubanud ennast valimisliitu,” kinnitas Mart Mäeker Saarte Häälele. Ta lisas, et tema oma otsust ei muuda ja on Saarlase ridades.

Keskerakonna pressiesindaja Taavi Pukk ütles, et nende eesmärk on kindlasti minna erakonna nimekirjaga valimistele igal pool Eestis. Valimisliidu eelistamist arutatakse iga juhtumi osas eraldi. Ka Saaremaa puhul. Samas näitaks valimisliitu minek paljude meelest erakonna nõrkust ja seetõttu püüavad erakonnad ka oma nimekirjaga välja tulla.

“Praegusel hetkel saame öelda, et Isamaa ja Res Publica Liit paneb Saaremaal välja oma nimekirja. Kes nimekirjas üles seatakse, on veel vara öelda,” kinnitas Saarte Häälele IRL-i peasekretär Kert Karus, lisades, et nemad valimisliitu ei lähe. Seega on see piirkonna juhatuse liikme Toomas Takkise ja tema mõttekaaslaste soolo ning IRL peseb oma käed sellest mängust puhtaks. Seda olenemata sellest, et Takkis nimetas valimisliidu tekkimise otsust maakondliku juhatuse esindajate tasandil tehtuks.

IRL-i nimekirjas on oma kandideerimist kinnitanud ühinemiskoordinaatorina tegutsenud Taavi Kurisoo. IRL-i Saaremaa juht Kaido Kaasik jättis ajakirjanikuga rääkides siiski “ukse veidi lahti”. Tema langetab oma sõnutsi lõpliku otsuse IRL-i nimekirjas kandideerimise kohta lähema kuu jooksul.

Ühtsuse nimel

Ärevad ajad on ka Reformierakonnas. Parteis on vastuolusid nii riigi kui ka kohalikul tasandil. Siiski usuvad kõik osapooled, et valimistele minnakse ühtsena. Nimekirja juhtidena on läbi käinud nii Kalle Laaneti, Jaanus Tamkivi kui ka Urve Tiiduse nimi, kes kõik on oma kandideerimist ka kinnitanud.

“Reformierakond läheb Saaremaa valla valimistele loomulikult oma nimekirjaga,” kinnitas RE maakonna juht Kalle Laanet. Tema sõnul ollakse avatud ka mitte-erakonnaliikmetest kandidaatidele.

Juttude tasandil on olnud ka vihjeid, et Reformierakonnast võib tekkida teinegi nimekiri. Seda plaani hauduvat peamiselt Lääne-Saare taustaga erakondlased ja erakonnast lahkunud Koit Kelder.

Kelderi sõnul on jutud alguse saanud vahest sellest, et ta on oma arvamuse Saaremaa valla võimalikult valutu käivitamise kohta alati välja öelnud. Üks osa tema väljaütlemistest on olnud see, et aastatega väljakujunenud poliitstruktuurid ja -sõpruskonnad ei suuda uuele olukorrale piisavalt adekvaatselt reageerida. “Aga ma usun, et Saaremaal on täna veel selline tarkus olemas,” lisas ta ega lükanud jutte oma kandideerimisest ümber, samas neid ka kinnitamata. Tema puhul on keeruline ka see, et ta elab Pöide vallas, mis vähemalt praegu pole veel Saaremaa valla koosseisu kinnitatud.

Samamoodi ei kinnitanud oma kandideerimist alati sõnakas, Lääne-Saare viimased valimised võitnud Andres Tinno. “Olen täna veel Reformierakonna liige ja kandideerimise osas otsustan selle aasta jaanipäevaks,” ütles ta. Samale seisukohale jäi ka Lääne-Saare vallavanem Tiina Luks. “Lõplike otsuste tegemiseks on siiski veel aega,” märkis ta.

Jaanus Tamkivi teise nimekirja teket ei usu. “Meil on kõik arukad inimesed ja lõpuks otsustab ikkagi maailmavaade,” arvas ta.

Kindlad tegijad olemas

Sotsid tunduvad endas üsna kindlad olevat. Seni parteitu Madis Kallas on kuuldavasti lõpuks nõus ka erakonda astuma. Lisaks on sotsiaaldemokraatidel hea taust päris mitmes vallas. Jüri Saar ja Tiit Kaasik Pihtlas, Raimu Aardam ja Karl Teär Kihelkonnal. Pöide sundliitmise korral on seal Andres Hanso. Saaremaale on lubanud kandideerima tulla ka sotsid Saaremaal tõusule viinud Hannes Hanso. Orissaarest on erakonda suisa tööle võetud sealse volikogu esimees Marili Niits. Kõik neist oma kandideerimist küll ei kinnitanud, kuid üsna kindlasti on enamik neist rivis. Sotse juhtiv Jaanis Prii ütles, et SDE nimekirjas tuleb tasakaal linna ja maa vahel.

Ühe trumbina võib SDE-s pildile ilmuda Mihkel Undrest. See prognoos põhineb eelkõige tõsiasjal, et Undrest on koos sots Jüri Saarega aktiivne Saarte Kalanduses. Taga-Sõrve mees Undrest ise ütles, et kusagil ta kindlasti kandideerib ja Saaremaa tuleviku osas kaasa rääkida tahab. Kus täpselt, pole ta oma sõnul veel otsustanud.

Püüavad sinilindu

Suuremate ja kuulsamate kõrval on ka teisi tegijaid. Kaarma ja Lääne-Saare vallas on mitu korda hea tulemuse teinud Urmas Lehtsalu juhitud valimisliidud. Lehtsalu sõnul praegu valimisliidu loomise otsust veel paberil pole, kuid valimisliit tuleb. “Lubasin seda volikogu esimeeste kokkusaamisel,” märkis Lääne-Saare volikogu esimees.

Üks küsimärk on kindlasti hoogsalt laienev EKRE. “Vajadusel teeb EKRE Saaremaal osakonna iga lauda, poe ja peldiku taha,” kinnitas nende juht Maria Kaljuste. Tema sõnul kasutatakse ära kõikvõimalik inimkapital ja ta kutsus valimistel osalema ka neid, kes volikogusse saada ei taha. Nende hääled toetaksid teisi.

Kõik vallajuhid oma otsust väidetavalt veel teinud ei ole. Näiteks Leisi valla juhid. Volikogu esimees Andrus Kandimaa ütles, et tema pole kandideerimise otsust teinud. Vallavanem Ludvik Mõtlep vastas aga viisakalt, et ei soovi sellest rääkida. Valjala ja Mustjala esindajad jätsid Saarte Hääle küsimusele lihtsalt vastamata. Laimjala vallavanem Vilmar Rei on samuti ristteel. Kuna Pöide saatus pole veel selge, ei tea ka midagi sealse volikogu karismaatilise esimehe Marina Treima tegemistest.

Valimisteni jäänud üheksa kuuga jõuab sündida veel nii mõnigi laps, kellest täna veel ei teata. Samamoodi võib ka valimistel kõik pöörata hoopis teistpidi.