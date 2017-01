Valjala vallavanem on viljakas kunstnik (1)

60-aastaseks saanud Aare Martinsoni tuntakse ka kui aktiivset harrastuskunstnikku ja Saaremaa kunstiklubi liiget. Valjala vallavanemana töötava Martinsoni töid on eksponeeritud Kuressaares, mujal Saare- ja Eestimaal ning Soomeski.

Lööne külas sündinud ja kasvanud Aare on lõpetanud 1980. aastal Tartu ülikooli bioloog-ihtüoloogina.

16 aastat on juubilar tüürinud Kuressaare noorte huvikeskust. Ka äriga on nüüdne omavalitsusjuht tegelenud, pidades mõnda aega toidupoodi. Bioloogiaõpetajana on Aare Martinson lapsi õpetanud Orissaares.

Mitmekülgsete huvidega mees leidis tee kunsti juurde juba koolipoisina. “Joonistada on mulle meeldinud kogu aeg. Portree või šarži tegemine eeldab seda, et pead inimest tundma. Maastikupilti on kõige lihtsam teha. Keegi ei pane kunstniku eksimusi tähele. Karikatuure teen tasapisi edasi,” rääkis juubilar oma kunstiharrastusest.

Vallaelu hinnates arvas Martinson, et areng on olnud stabiilne. “Oleme vaikselt ja rahulikult siin elu edendanud,” jäi juubilar vallas toimuvaga rahule.

Aare Martinsoni peres on kolm täiskasvanud tütart. Kõik nad on Tallinnas ametis.

Õnnitlejatega ühinevad ka Saarte Hääl ja Kadi raadio.