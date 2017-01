Ilmastikuolude tõttu ei ole Transaviabaltikal teenindamata jäänud ühtegi reisi (1)

Alates möödunud aasta juunist, kui Tallinn-Kuressaare-Tallinn liinil hakkas lende opereerima Transaviabaltika, on lendude täituvus olnud keskmiselt 57%. Liinil on lennanud antud ajavahemikus 7511 reisijat, teatas lennuettevõtte esindaja Rene Must. Ühel korral on küll Kuressaare-Tallinn suunal lend ära jäänud, kuna kahtlustati tehnilise rikke olemasolu. Tühistatud lennu puhul toimetati reisijad sihtkohta bussiga, et reisijad ei peaks asjatult ootama, kommenteeris Must.