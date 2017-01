JUHTKIRI: Kuhu kasvad, puu?

“Puud linnas” on teema, mis tekitab alati vastakaid arvamusi ja emotsionaalseid arut­elusid. Ühed leiavad, et neid peaks olema võimalikult palju. Teised arvavad jälle, et need, kes tahavad roheluse keskel olla, võiksid maale kolida. Kahe äärmuse vahele mahub aga veel hulgaliselt seisukohti.

Kuressaare kesklinna uuendamisel puude raiet küll kavas ei ole, kuid ei välistata, et need tööde käigus viga võivad saada. Sellisel juhul võetakse puud ikkagi maha. Mõistagi tekitaks see nördimust inimestes, kelle hinnangul tuleks niisugune variant üldse välistada. Selles küsimuses päris kõigi meele järele olla on tõepoolest keeruline. Kindlasti on oluline meeles pidada, et väärikaid puid maha saagida pole kuigi keeruline. Puu kõrgeks kasvamine võtab aga aastakümneid kui mitte kauemgi ja alati ei pruugi istutatud puu kasvama minnagi.

Kuidas iganes Kuressaare kesklinna ehitustööd kulgevad, on neil pikaajaline mõju ka haljastusele.