Koolijuhi kohusetäitjat Salme vallavanem veel välja ei ütle (1)

Salme vallavanem Kalmer Poopuu tõdes eile, et algaval nädalalt ükski tund ära ei jää, sealhulgas matemaatika- ja füüsikatunnid, ning esmaspäevaks on tööl ka direktori kohusetäitja. Kes see on, vallajuht koolirahu huvides enne uut töönädalat ei öelnud, kuid kinnitas, et tegu on inimesega väljastpoolt kooli.

Vallavanema sõnul toimus eile töökoosolek, kus arutati, kuidas kool järgmiseks õppeveerandiks valmis on ning kas asendajad on õpetajata jäänud matemaatika- ja füüsikatundide jaoks leitud. “Ütlesin, et asendajad tuleb leida majasiseselt ja konkursi kuulutame välja nii kiiresti kui võimalik. Ükski tund ära ei jää!” kinnitas Poopuu.

Samas arutati direktori kohusetäitja määramist. “Kuna keegi ei tahtnud kuu aega olla majasiseselt kohusetäitjaks, siis öeldi, et nad on nõus, kui kuuks ajaks tuleb keegi väljastpoolt direktori kohuseid täitma,” kommenteeris Poopuu koolis toimunud koosolekut. “Kuna vallavanem peab kohusetäitja määrama, siis vallavanem selle ka paika paneb, vallavanem ise ei saa koolijuhina töötada. Kinnitasin neile, et esmaspäeval on kohusetäitja tööl.”

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ütleb, et õpetajate ametikohtade täitmiseks korraldab kooli direktor avaliku konkursi. Samuti ütleb seadus, et konkursi läbiviimise korra kehtestab direktori või direktori kohusetäitja ettepanekul kooli hoolekogu. “Esmaspäeval esitab kohusetäitja hoolekogule konkursi läbiviimise korra ja hoolekogu tuleb kokku nii kiiresti kui võimalik,” märkis Kalmer Poopuu. Erakorraliselt tullakse kokku kolmepäevase etteteatamisega. “Hoolekogu kinnitab korra ja kuulutamegi konkursi välja,” kinnitas vallavanem. Potentsiaalseid kandidaate, kes tahaksid matemaatika- ja füüsikaõpetaja konkursil osaleda, on Poopuu sõnul kolm.

Eilse kohtumise järel kinnitas Kalmer Poopuu, et kodurahu on saavutatud ja koolipere suudab uut kooliveerandit alustada rahumeelselt.