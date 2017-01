LUGEJA KIRI: Aitäh, abivalmis noored mehed!

Kõik pole veel kadunud – leidub veel kaastundlikke inimesi.

Oli pühadevaheline hirmhämar päev. Meie majas elav eideke oli läinud linna poodidesse. Tagasi koju jõudmiseks oleks ta pidanud Kuressaare kesklinnast minema Selveri juurest läbisõitva bussi peale. Selle asemel sattus ta hoopis J. Smuuli tänavale. Inimesel vanust 88 eluaastat – ju tal sassi läks.

Kuidas head mehed talle appi tulid, me, majarahvas, ei tea. Need abivalmis mehed tõid ta koju ja aitasid tuppa. Oli neid kaks või kolm, me ei tea – oli nii hämar. Kes nad olid, me ka ei tea.

Juhuslikult oli meie maja teise korruse elanik aknast meestepunti näinud ja nad Aino koju juhatanud.

Kui poleks aga neid häid noori mehi olnud? Kui oleks mõni ülbe noorsand või peps preili hädalise ligi sattunud? Mõtlevad need ju üsna ühtmoodi: “Igasugu eidekõbid kooserdavad pimedas! Pole mul aega ta tönnimist kuulata, otsigu oma urgas ise üles!”

Seekord aga läks nii. Täname teid, noored mehed, olge te siis Setust või Saarest!

Maire Metsäär, samuti üksik eideke Kuressaarest