Mandril käimise kallis lõbu

Saarlane: kodumaakonnast lahkudes osta pilet “Kujutage ette olukorda, kus te oma kodumaakonna piiridest väljudes peaksite pileti ostma. Kuidas see teile meeldiks?” küsis 4. jaanuaril Delfi portaalis Rahva Hääle saarlasest lugeja. Just sellise diskrimineeriva ja ahistava olukorraga seisavad täna silmitsi kõik Eesti saarte elanikud. Kus on siin võrdne kohtlemine? Igal eestimaalasel peaks olema tagatud vaba ligipääs riigi pealinnale. Kuidas ja mil viisil seda tagatakse, see olgu riigi enda otsustada. Siin ei peaks küsimus olema selles, kas see ühenduse tagamine tasub ära või mitte. Siin on küsimus kodanikele võrdsete võimaluste tagamises. Kui riik seda tagada ei taha, siis heakene küll, olgu kogu Eestis inimeste liikumine maksustatud. Kui saarlane peab oma kodumaakonnast lahkudes ostma pileti, siis olgu sama kohustus ka kõigil teistel eestimaalastel. Kes väljub oma kodumaakonna piiridest, see ostku pilet. Lihtne. Seda nimetatakse võrdseks kohtlemiseks. Kui Eesti riik ei suuda ega taha saarte inimesi teistega võrdselt kohelda, siis tal ehk polegi neid saari vaja? Võib-olla pole saartel ka sellist Eesti riiki vaja? Maailmas on piisavalt väikeriike-saari, kes puutumatute oaasidena end ilusti ära majandavad. Mandri mees: privileegi eest peabki maksma “Kui mandri ja saare vahet tasuta liigelda ei saa, siis äkki astuvad nad suure ühisvallaga üldse Eestist välja?” kirjutas 5. jaanuaril saarlasele vastuseks mandri mees. Võtame aga tõsisemalt. Millegipärast hakkasin kohe vaatama kaarti ja Itaaliat, ju vist sarnasuse pärast: üks riik, kaks suurt saart ja terve hulk väiksemaid saarekesi. Ma ei usu, et selline suur ja meie mõistes rikas riik, nagu seda on Itaalia, maksab kõigi Sardiinia ja Sitsiilia elanike edasi-tagasi sõidud mandrile ja tagasi kinni. Äkki ei viitsi Palermo elanik Sitsiilias ka mööda maad logistada ja tahab ka õkva mööda vett Rooma peale sõita? Tasuta muidugi. Mina olen mandri mees ja ütlen, et saarel elamine on mitte karistus, vaid privileeg ja selle eest peab maksma – antud juhul siis praamipileti eest. Ja kui võrdsest kohtlemisest rääkida, miks pean mina maksumaksjana siis Saaremaale külla sõites oma kukrut kergendama – tahaks ka tasuta mööda oma riiki ringi sõita! Mis siseturismi arendamisest me siin räägime, kui juba praamipiletiga lüüakse “kirves selga”? Miks on saarel elamine privileeg? Just selle pärast, mis teil seal on, just see, mille pärast me, mandrirahvas, ikka ja jälle praamile trügime ja teile külla sõidame. See ongi see eraldatus, omaette olemine, nagu tõesti pisike omaette riik ja sinna saamine on paras tegemine, see nõuab kannatust, aega ja raha.

Saarte Hääl küsitles saarlasi: kas nad peavad seda õigeks ja õiglaseks, et kodumaakonnast lahkumiseks ja sinna naasmiseks tuleb pilet osta? Või ongi Saaremaal elamine privileeg, mille eest tuleb maksta?

Toomas Leis, saarlasest ettevõtja:

Minu meelest on nii, et mitte ainult saarlane ei peaks ülesõidu eest maksma, vaid seda ei peaks keegi tegema. Tasuta peaks üle väina saama nii inimesed kui ka kaup, mis liigub Saaremaale ja Saaremaalt ära.

Minu seisukoht on see, et ülevedu on maanteepikendus. Kui pidada silmas konkurentsivõimet, miks siis Tallinnast Pärnu või ükskõik kuhu mujale – Tartusse, Viljandisse, Haapsallu, Pärnusse või Otepääle – sõites on sul üks situatsioon, aga Saaremaale või Hiiumaale sõites teine. See on tobe.

Kui üldse raha küsida, siis mingi sümboolse summa, üks euro auto kohta või midagi taolist. Torkad mündi sisse ja sõidad. Samas – siis võiks ju ka üle Pirita silla olla tõkkepuu, üle Emajõe, üle Pärnu jõe – igal pool võiks raha kasseerida.

Kas Manilaiule ja teistele väiksematele saartele peaks ka tasuta saama – miks mitte. Saaremaa on aga nii suur piirkond, et ülevedu peaks tasuta olema.

Viktor Kauber Kuressaarest:

See, et saarlased Saaremaalt ärakäimiseks maksma peavad, on minu meelest täiesti õiglane. Kas see sõitmine peaks siis tasuta olema? Iga asi maksab ju, transpordi eest peab samuti keegi maksma. Ettevõtted jäävad ju muidu jänni, kui inimesed hakkavad sõitma, ilma et selle eest maksaksid.

Virve Laansoo Kuressaarest:

Mandrile sõit peaks saarlasele, kes siin pidevalt kohapeal elab, ikka tasuta olema. See ei ole õige, et oma maakonnast ärakäimiseks ja siia tagasi tulemiseks pilet osta tuleb. Saaremaal käimise eest võiksid maksta mandriinimesed ja turistid. Praegu on mandril käimine saarlase jaoks kallis lõbu, võiks vähemalt odavam olla.

Zoja Kundikova Orissaare vallast:

Ma arvan, et üle mere sõitmise eest saarlane maksma ei peaks. See võiks olla tasuta. Kui tartlane oma autoga Viljandisse sõidab, ei pea ta ju piletit ostma.

Jüri Koov Kuressaarest:

Selle jaoks, et saarlane ei peaks mandrile sõiduks piletit ostma, on Muhu ja mandri vahet sõitvate parvlaevade asemel silda vaja Kuivastust Virtsu. Siis ei peaks keegi Saaremaad ka välismaaks. Praegu on ju Saaremaa mandri­inimese jaoks justkui välismaa. Üks mu saarlasest tuttav räägib, et tema jaoks hakkab välismaa Virtsust. Mina välismaal käinud ei ole, mandril käin aga küll.

Katrin Valma Kuressaarest:

Kui saarlane sõidab näiteks Tallinna ja pärast koju tagasi, siis ta üle väina saamiseks piletit ostma ei peaks. See oleks loomulik, kui ei peaks maksma. Saaremaal elamine ja siit liikuma pääsemine on niigi üsna kallis. Elame kõik ühes vabariigis, mujal Eestis ju ühest maakonnast teise pääsemiseks piletit ostma ei pea. Kui leitakse, et privileegi eest siin elada tulebki pileti eest maksta, siis pandagu saarlastele palka juurde.