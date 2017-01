Omanikud kahtlustavad Keskranna külas koera röövimist

Keskranna külas kaduma läinud berni alpi karjakoera Virru omanikud kardavad, et koer on koduõuest varastatud.

Virrut nähti kodus viimati neljapäeva hommikul kell 9. Pererahvas teatas koera kadumisest jahimeestele, lemmikloomade turvakodusse, hädaabinumbrile 112, kohalikule konstaablile, naabritele ja teistele lähipiirkonna elanikele. Samuti on otsimiskuulutused olnud sotsiaalmeedias, bussipeatustes, kuulutust hüütakse maha Kadi raadios ja see ilmub lehtedes.

“Seni pole mitte ühtegi vihjet tulnud, kuigi kogu Saaremaa peaks koera kadumisest teadlik olema,” tõdes eile pärastlõunal Virru peremees Kaspar Heinsaar.

Heinsaarte naabrile meenus, et kolmapäeval või neljapäeval sõitis võõras tumedat tooni Honda CR-V taoline auto koeraomanike majani ja lahkus. “Seega on võimalik, et tegemist on rööviga,” arvas sotsiaalmeediasse koeraotsimiskuulutuse postitanud Kerstin Heinsaar. Tema sõnul annab kahtlusele alust ka see, et kui ta valges aeda kontrollis, ei olnud aed kuskilt paindes ega katki. Samuti polnud näha jälgi, et koer oleks aia alt läbi pugenud.

Nimele Virru reageeriv koer on sõbralik ja pigem arg. Virru on kiibistatud, aga rihma tal kadumishetkel kaelas polnud.

Virru karvavärv erineb tõule omasest – parema silma ümbrus on musta asemel valge. Samuti pole tal tõule iseloomulikku pruuni kulmu.

Heinsaared ootavad koera kohta teavet telefonil 56 473 925 või 56 210 126. Virru omanikud lubavad ausale leidjale või tulemuseni viiva info eest vaevatasu.