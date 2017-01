Parteid Saarlase valimisliitu ei salli

Saaremaa valla valimistele minevasse valimisliitu Saarlane ei panusta kumbki erakond, mille liikmed on liidu loomise algatanud. Nii Toomas Takkise kui ka Mart Mäekeri koduerakonnad IRL ja Keskerakond on teatanud, et kohalikele valimistele minnakse oma nimekirjaga. Seda vaatamata asjaolule, et valimisliidus osalemist toetavad mõlema erakonna maakonnaorganisatsioonide juhatused.

IRL-i peasekretär Kert Karus ütles juba eilses Saarte Hääles, et IRL-il tuleb oma nimekiri. Seda vaatamata sellele, et valimisliidu Saarlane loomise otsustas muuhulgas enamusega ka erakonna maakondlik organisatsioon. Küsimusele, kuidas siis peakontor ei luba, peasekretär Saarte Häälele eile enam ei vastanud.

Keskerakonna Saaremaa juhatus võttis üleeile vastu üksmeelse otsuse, et kohalike omavalitsuste valimistele minnakse valimisliidus Saarlane. Otsus saadeti ka Keskerakonna juhatusele.

Erakonna aseesimees ja piirkonna kuraator Jaanus Karilaid (pildil) andis eile kohe vastulöögi. “Eks igasugu arutelusid võib pidada, kuid minu kindel seisukoht on see, et Keskerakond tuleb Saaremaal välja erakonna nimekirjaga,” ütles Karilaid. “See saab olema tugev nimekiri.”