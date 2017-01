Parvlaev sattus merehätta

Tehniline rike röövis eile keset Saaremaa ja Hiiumaa vahelist Soela väina parvlaevalt elektrivoolu ja seiskas selle peamasina töö. Sõru sadamasse pukseeris hätta jäänud laeva kalalaev Amazon.

Üks neist, kes eile hommikul Triigi sadamas asjatult laeva ootas, oli ettevõtja Kristi Aus. Aus läks hommikul kella 9-ks sadamasse, vastu oma 11-aastasele pojale, kelle ta Hiiumaal elav ema laevale saatnud oli.

“Praam pidi sadamasse sisse tulema, aga nägin, et see oli alles poole peal,” rääkis Aus Saarte Häälele. “Ootasin pool tundi ja sõitsin siis Karja poodi, et saiakesi osta. Siis sain pojalt sõnumi: “Tehnilised probleemid, seisame keset merd.”.”

Paari tunni pärast polnud laev ikka veel sadamasse jõudnud ning Kristi hakkas muretsema, kuidas laps söönuks saab ja ega tal külm ole. Poeg rahustas ema, et kõik on korras – baarist saab süüa-juua ja soe on ka.

Kristi sõnul hakkas ta kohe lapse koju saamiseks võimalusi otsima: “Ema vaatab, mis teha annab – äkki saab lapse samal praamil oleva piimaauto peale, millega Saaremaale sõita,” rääkis Aus Saarte Häälele eile päeval. “Teine variant on, et laps läheb hommikul bussiga Tallinna ja mu abikaasa, kes sõidab Tallinna ja Kuressaare vahet, võtab ta seal vastu. Kolmas võimalus on see, et üks hea sõber, kes on Hiiumaal ja hakkab sealt homme päeval mandri kaudu tulema, võtab lapse kaasa.”

Kella nelja paiku pärastlõunal jõudis laev kalalaev Amazoni puksiiris Sõru sadamasse, kus nuputati, kuidas ramp alla lasta, et autod saaksid laevatekilt maale sõita.

Kihnu Veeteed teatasid eile hommikul majandusministeeriumile, et kell 9.07 juhtus parvlaeval Subsea 7 tehniline rike, mistõttu laeval puudub elektrivool ja peamasin on töötamise lõpetanud. Väidetavalt ei tee parvlaev kuni pühapäevani enam ühtki reisi.

Kärdla politseijaoskonna juht Aare Allik läks õhtuks taas lubatud heitlikku ilma silmas pidades hommikul 8.15 väljuvale parvlaevale. Ta rääkis, et baarist sai kõike tasuta ja inimesi hoiti toimuvaga kursis, ainuke häda seisneski selles, et elektrit polnud ja sõita ei saanud. “Põhjuseks öeldi, et midagi külmus ja purunes ning parandada ei saa,” ütles Allik.

Amazoni omanik Mihkel Undrest ütles eile pärastlõunal, et laevad ikka abistavad üksteist merel ja seda on ennegi tehtud. “Mere peal ikka juhtub, me olime lihtsalt kõige lähemal ja aitasime hätta jäänud laeva tagasi Hiiumaale, sest Amazon läbi jää ei lõhu ja Hiiumaa poolt oli meri puhas, seega pukseerisime laeva Sõru sadamasse. Kõik reisijad said ilusti tagasi.”

Kristina Kretova, Monika Puusta