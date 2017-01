Raekoja puud on plaanis säilitada (1)

Linnavalitsus ütleb, et raekoja esimesed pärnad jäävad alles, kui need ehitustöödel viga ei saa, aga on ka neid, kes leiavad, et puude säilitamine peaks olema prioriteet number üks.

Kuressaare linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu ütles, et seoses Kuressaare linnakeskuse avaliku ruumi kaasajastamise projekti elluviimisega ei ole kavas raekoja-esiseid puid maha võtta ja see on fikseeritud ka projektis.

“Samas on viidatud ka tõenäosusele, et puude juurestik võib ehitustööde käigus märkimisväärselt viga saada ning sel juhul asendatakse senised puud uutega,” lisas ta.

Maripuu tõdes, et puude saatusest on meedias varemgi juttu olnud, kuid tegelik olukord selgub ehitustööde käigus.

Praegu on kesklinnatööd projekteerimisfaasis. Ehitaja ja omanikujärelevalve osutaja leidmiseks viib linnavalitsus suvel läbi riigihanked ja ehitustööde varaseim võimalik algusaeg on augustis-septembris, vahendas Maripuu.

“Istutamine on hoopis midagi muud kui ajaloolise jälje säilitamine,” tõdes metsainsener ja loodushuviline Leo Filippov (fotol) ning lisas, et puud ei kasva raekoja ees juhuslikult.

“Paljudele oleks šokk, kui vabariigi sajandaks sünnipäevaks hävitaksime saja aasta taguse kultuurisõnumi,” nentis ta. Puud olid tema sõnul varasematel sajanditel Kuressaare loomulik osa, mis nüüd on vaikselt kaduma hakanud.

Pärnade tervislik seisund ei ole Filippovi sõnul kõige parem, kuna möödunud aegadel on nendega valesti käitutud. «Inimese teadmatuse pärast,» nentis ta, kuid lisas, et praegu on Eestis olemas heal tasemel arboristid. “Pärn on väga hästi hooldatav ja ravitav. Nii tuleks mõelda,” selgitas Filippov. Samuti on pärnapuud potentsiaalselt väga pikaealised. Näiteks Tallinnas Niguliste kiriku juures kasvav Kelchi pärn on üle 350 aasta vana.

Veel tõi loodushuviline välja, et nüüdisaegne ja edumeelne arhitektuur arvestab alati haljastusega: “See on aegunud seisukoht, et linn on ainult hallid majad ja särav reklaam.”

Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor Rita Peirumaa kinnitas samuti, et nii muinsuskaitse eritingimustes kui ka projektis on puud märgitud säilitatavaina. Paljuski sõltub olemasolevate puude alles jäämine sellest, kuidas ehitustööd kujunevad ja kuidas puud sellele vastu peavad. Kui kahjustused on suured, näeb projekt ette uute puude istutamise.

“Väljaku uue lahenduse kontekstis nad (puud – toim) võiksidki seal olla,” märkis ta. Kõige avatumat vaadet pärnad raekojale küll ei jäta, kuid Peirumaa hinnangul päris nii ka kindlasti ei ole, et raekoda kellelgi üles leidmata jääks.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus toetab Kuressaare kesklinna arendamist ja uuendamist 2,8 miljoni euroga. Sellele lisandub omaosalus summas 495 000 eurot.