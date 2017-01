Reformierakonna uueks juhiks valiti Hanno Pevkur (1)

Täna toimus Reformierakonna üldkogu, kus valiti erakonnale uus juht ja volikogu. Pevkuri kõrval kandideeris esimeheks ka Kristen Michal. Pevkur kogus 1048, Michal 635 häält.

Vajadus uue juhi valimise järgi tuli pärast seda, kui senine esimees Taavi Rõivas teatas eelmise aasta lõpus, et loobub erakonna esimehe kohast.

Neljapäeva õhtul lõppes elektrooniline eelhääletamine Reformierakonna esimehe valimiseks. Hääletusõiguse said need erakonna liikmed, kes olid tasunud erakonna liikmemaksu.

Antud valimiste valimisaktiivsus oli üllatavalt kõrge. Algselt pidi üldkogu toimuma Swissôteli konverentsiruumis, kuid kuna üldkogule registreerus ligi 600 inimest, siis koliti ümber Eesti Näituste messikeskusesse.