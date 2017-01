Veokijuhtide mure: kas suuremõõtmelised veosed mahuvad uute parvlaevade pardale?

Läinud aasta detsembri lõpus tuli Rohuküla-Heltermaa liinile parvlaev “Leiger”. Veokijuhid, kes on sõitnud “Leigeriga” on avaldanud muret, et jumbotreileritega veokite puhul võib osutuda probleemiks kaubikute peale- ja mahasõit, kirjutas Postimees. TS Laevade poolt tellitud uued praamid on kõik tehniliste parameetrite poolest identsed, mis tähendab, et sama probleemiga seisavad silmitsi suurte kaubikute juhid, kes hakkavad sõitma Kuivastu-Virtsu liinil.

Kuido Liivoja, erivedudega tegeleva ettevõtte Kaarlaid projektijuht, ütles Postimehele, et praeguseks ei ole nad veel sõitnud “Leigeriga”, kuid ettevõte peab kevadel transportima Baltic Workboatsis valmiva laeva Saaremaalt mandrile. Kuna valmiva laeva enda kõrgus on juba 5 meetrit, ning arvatavasti see uuele praamile ei mahu, nähakse ühe võimalusena, et valmiv laev sõidab ise Virtsu või Pärnu sadamasse ning sealt edasi toimetatakse see veokiga edasi, kommenteeris Liivoja antud olukorda Postimehele.

TS Laevade andmetel on ülestõstetud visiiri kõrguseks 5 meetrit, ehk et praamile sõitva veose kõrgus saab olla maksimaalselt 4,95 meetrit. Üle 4,5 meetriste veostega on tegemist juba ülegabariidiliste veostega, mille ülevedu riik tagama ei pea. TS Laevade projektijuht Virgo Saul ütles Postimehele, et iga erijuhtumit hakatakse vaatama eraldi ning proovitakse leida parim võimalik lahendus.