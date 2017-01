NATO peasekretär: Venemaa pole alliansi liikmetele ohtlik (2)

Uue aasta algul Saksa tabloidis Bild ilmunud intervjuus kutsub NATO peasekretär Jens Stoltenberg (fotol) lugejaid üles mitte võrdsustama Venemaad terroristliku ühendusega Islamiriik.

“Need on täiesti erinevad asjad,” kinnitab Stoltenberg. “Venemaa ei ole praegu alliansi liikmesriikidele otseselt ohtlik. Venemaa on meie naaber ja jääb meie naabriks, seetõttu peaksime säilitama dialoogi ja püüdma pingeid maandada.”

“Mis puudutab Venemaad, siis mina isiklikult olen seisukohal, et selle riigiga on vaja pidada dialoogi,” lisab NATO peasekretär. Olukord Islamiriigiga olevat aga Stoltenbergi sõnul suisa vastupidine. Ta ütleb: “Just Islamiriik on süüdi terroriaktides, mis on viimasel ajal toime pandud NATO liikmesriikide pealinnades. Nende tagajärg on, et NATO peab eksisteerima pidevas terrori-

ohus, ja selline olukord jätkub ka 2017. aastal. Seepärast ongi meie peamine eesmärk purustada Islamiriik.”

Samas ei poolda Jens Stoltenberg NATO sõjalisi operatsioone Süürias, seda vähemalt praeguses olukorras. “Me teame, et sõjalise jõu kasutamine võib olla tugev mõjutusvahend, kuid samas teame ka, et mitte alati pole võimalik lahendada probleeme sõjalise jõu abil. Mõnikord võib sõjaväe kasutamine probleeme hoopiski süvendada,” märgib ta.

