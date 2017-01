Peamised geopoliitilised tendentsid 2017. aastal

Venemaa ja Iraani tagasitulek ja tugevnemine, vasakjõudude loojang Ladina-Ameerikas, Hiina-USA keerulised suhted.

Uue aasta alguses on tavaks saanud heita pilk tulevikku. Nii on ka prantsuskeelne veebileht Atlantico tulnud välja prognoosiga, milliseks võib maailma poliitikas kujuneda aasta 2017. Väljaande palvel koostas prognoosi tuntud prantsuse geopoliitik ja publitsist Alexandre Del Valle.

Del Valle´i arvates võib alanud aastal jätkuda Venemaa jõuline tagasitulek rahvusvahelisele areenile ja mõjuvõimu tugevnemine. Pole isegi välistatud Venemaa tõus kõige kõrgemale kohale rahvusvahelises poliitikas.

“Ma arvan, et 2017. aasta kõige tähtsamaks sündmuseks kujuneb Venemaa jõuline naasmine rahvusvahelisele areenile,” prognoosib ekspert. Seega võib öelda, et jätkub protsess, mis käivitus tasapisi juba möödunud aastal.

Pariteet Washingtoniga

Eksperdi sõnul on venelased võtnud oma südameasjaks vabastada Süüria islamiäärmuslaste mõjuvõimu alt. Just see asjaolu võimaldabki neil oluliselt mõjutada kogu rahvusvahelist elu ja suruda oma tegevuskava peale kogu maailmale.

“Suur on tõenäosus, et olukord Süürias stabiliseerub järk-järgult ja sündmuste käiku määravad siin just venelased,” kirjutab Del Valle. “Samal ajal saab aga teisel pool Atlandi ookeani teoks võimuvahetus. Donald Trumpi tulek Valgesse Majja toob suure tõenäosusega kaasa uue kokkuleppe lääneriikide vahel.”

