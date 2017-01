Praegused murdjad – köha, nohu, kurguvalu ja visa palavik

Sügise ja talvega kaasas käivad viirushaigused ehk rahvakeeli külmetushaigused hakkasid saarlasi tänavu kimbutama üsna varakult. Saarte Hääl uuris Kuressaare perearstikeskuse pereõdedelt, kuidas tõvega toime tulla?

Pereõde Laura Keidongi sõnul on praegu peamised murdjad ülemiste hingamisteede viirusnakkused. “Köha, nohu, kurguvalu ja hästi visa palavik. Praegu on selliste sümptomitega viiruste hooaeg,” tõdes ta, et palavik võib selle viiruse puhul püsida lausa viis kuni seitse päeva.

Nii Keidong kui ka pereõde Margit Raudsepp toonitasid aga, et viiruste põhjustatud tõved väljenduvad inimestel erinevalt. “Ei tasu paanikasse minna, haigust tuleks ravida sümptomite järgi. Kui on palavik, siis võtta palavikurohtu, kui köha, siis köharohtu, kui on nohu, teha soolalahusega ninapesu jne,” selgitas Raudsepp. Reegel võiks aga olla, et kui ise täpselt ei tea, mida teha, tuleks ühendust võtta oma perearsti või -õega. Tihtipeale piisabki heast nõust, mida pereõde telefoni teel annab.

Palavikuga tuleb koju jääda

Kindlasti tuleb haigusest teada anda siis, kui läheb vaja hooldus- või haiguslehte. “Tagantjärele neid ei väljastata,” selgitas Keidong, lisades, et kõne tuleb kindlasti teha samal päeval. Seejärel saab pereõde fikseerida haiguslehe alguse, anda esialgsed soovitused ja leppida kokku aja, millal patsient vastuvõtule tuleb.

Tõbisena tööl käimine sõltub paljuski inimese enesetundest ja töö iseloomust. Pereõed olid ühel meelel, et palaviku korral peaks kindlasti koju jääma. “Kui eelnevalt olete olnud paar päeva palavikus ja on esimene palavikuvaba päev, ei tasu ka kohe tööle rutata,” selgitas Raudsepp, et inimene peab jätma endale aega kosumiseks. Väike nohu või köha ei pruugi näiteks kontoritöö tegemist häirida. “Kui oled aga klienditeenindaja ning kurgus kraabib, nina tilgub ja silmad on vesised, siis on tööle minek välistatud,” rääkis Keidong.

Täispikk lugu ilmus laupäevases Saarte Hääles.