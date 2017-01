Alates tänasest asusid Salme põhikoolis direktori kohusetäitjana tööle Raivo Kallas ja matemaatika asendusõpetajana Viive Käiro.

Raivo Kallas on endine riigikogu liige ja aktiivne spordijuht, kel on varasem pikaajaline koolijuhi kogemus Kihelkonna koolist. Asendusõpetaja Käiro on aga varemalt andnud matemaatikat Kuressaare gümnaasiumis.

Mõlemad töötavad Salme koolis kuni koolidirektori ja matemaatika-füüsikaõpetaja konkursside eduka lõpuni.