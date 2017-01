Talisuplus karastab keha ja vaimu

Samal ajal, kui suur osa inimestest veetis aasta viimase päeva kodusoojas, hüppas paarkümmend talisuplejat Kuressaare supelrannas hoopis merevette.

Saaremaa talisuplejaid ühendava T-Klubi presidendi Liidia Puusepa sõnul ei ole talisuplejadki viirushaiguste eest kaitstud, kuid enamasti põevad nad need kiiremini läbi. “Minul õnnestus seekord üldse pääseda, kui kõik ümberringi haigeks jäid,” lausus ta.

Talisuplus tekitab tema sõnul kehas tugeva kontrasti. “Keha suunab kõik jõud selle (külma – toim) vastu ja veri, mis on süvakihtides, tuleb pärast veest väljatulemist naha alla,” selgitas Puusepp ja lisas, et inimesel ei hakka mitte külm, vaid palav. “See on sisuliselt vereringe intensiivne ergutamine.”

Puusepa sõnul ei ole eesmärk olla vees võimalikult kaua ja see võiks ka ohtlikuks osutuda, eriti algajate puhul. Eelpool kirjeldatud efekt saavutatakse poole minutiga. Juhul kui aga liiga kauaks vette jääda, võib keha liialt maha jahtuda.

Vereringe ergutamine aitab Puusepa sõnul kõiki, kellel jalad ja käed tihti külmetavad. Külmatunne jäsemetes võib kaduda, kui süstemaatiliselt talisuplust harrastada. “Süda peab ikka terve olema, see on umbes nagu saunagagi, et päris kõigile see ei sobi,” lisas Puusepp siiski.

Kõige valutum viis alustamiseks on käia suvel tihti ujumas ja jätkata suplustega ka jahedate ilmade saabudes. “Üks talv käisime viie naisega iga hommik kell seitse suplemas. See oli päris huvitav,” meenutas Puusepp. Ta tõdes aga, et iga päev selleks aega leida on keeruline ja huvilised käivad ikka nii, nagu jõuavad.

Juhul kui meri peaks aga jääkaanega kattuma, on klubil augu tegemiseks vajalikud riistad olemas.