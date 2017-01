Jaan Ärmus läks pensionile

Eesti üks tunnustatumaid jahinduseksperte, keskkonna-ameti legendaarne jahinduse peaspetsialist Jaan Ärmus (pildil) läks pensionile.

Keskkonnaameti pressiesindaja Sille Ader kinnitas eile, et jahinduse peaspetsialist Jaan Ärmus on tõesti läinud pensionipõlve nautima. “Reedel peeti veel väike lahkumispidu ja saatsime ta pidulikult pensionile. Jaanil on veebruarikuus sünnipäev ja aastaid on tal üle kuuekümne.”

Keskkonnaministeeriumi jahinduse nõunik Tõnu Traks sõnas, et oskab hinnangu anda vaid Ärmuse viimase viie aasta tööle ja selle aja sees on aru saadud, mis on probleemid ja mured ning omavaheline klapp on olnud hea.