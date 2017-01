Muhu kommunaalameti juhiks saab Karl Kõvamees

Muhu valla väljakuulutatud konkursi Muhu valla kommunaalameti juhi kohale võitis pealinnast sünnisaarele naasnud Karl Kõvamees (48).

Vallavanem Raido Liitmäe sõnul jäi Tallinna tehnikakooli lõpetanud Karl Kõvamees üheksa kandidaadi hulgast silma oma tehnilise taibu poolest.

Karl Kõvamees rääkis, et on elu jooksul tegutsenud mitmes valdkonnas, alates autodest ja lõpetades ehitusega ning ka inimeste juhtimine pole talle võõras. “Minu meelest peab iga amet harjuma algul mehega ja siis peab mees ametiga harjuma,” sõnas Kõvamees . “Ei ole ühtegi ametit, mis oleks kellegi jaoks kuskil valmis valatud.”

Kõvamehe sõnul jäi ta pärast kooli lõpetamist elama ja töötama Tallinna, ent on pealinnas elatud aastate jooksul kahe-kolme nädala tagant ikka külastanud sünnikodu Mõisakülas, et vanematele abiks olla. Kuna tal on parasjagu käsil Muhusse naasmine, siis sattus võimalus kandideerida uude ametisse just õigele ajahetkele, lisas ta.

Karl Kõvamees alustab uues ametis tööd 16. jaanuarist.