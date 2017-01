Raivo Kallasele kukkus koolidirektoriamet sülle (2)

Salme põhikooli juhtimise võttis eilsest enda kanda endine riigikogu liige ja tuntud spordijuht, Kuressaare linnapea Madis Kallase isa Raivo Kallas, kel on varasem koolijuhi kogemus Kihelkonna koolist. Raivo Kallas kandideerib ka “päris” koolidirektoriks.

Viimati keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare piirkonna juhtivspetsialistina töötanud Raivo Kallas on vaba direktorikohta oodanud sest saati, kui ta keskkonnaametist oktoobrist koondati. Kallas tunnistas, et kui Salme vallavanem Kalmer Poopuu talle eelmisel nädalal helistas ja kohusetäitja kohta pakkus, mõtles ta kohe, et see on väga hea pakkumine.

Pärast koondamist end töötukassas arvele võtnud Kallas lootiski oma sõnul, et kuskil mõni konkurss tuleb. “Ja tuligi, kukkus sülle!” rõõmustas eile esimest päeva uuel töökohal olnud Kallas. “Meeldiv surin on sees – olen nii põnevil,” märkis ta.

Kandideerib direktoriks

Raivo Kallas ei salga, et kandideerib ka n-ö päris direktori leidmiseks korraldatud konkursil. “Esitan kindlasti oma dokumendid, aga praegu olen kt, sest kool ei saa ju peata töötada,” nentis ta.

Ei ole saladus, et koolijuhi koht vabanes erimeelsuste tõttu eelmise direktori Marika Pütsepa ja mõne õpetaja vahel. Koolist on Saarte Häälele vihjatud, et tegu oli suisa korrustevahelise lõhega, ja seda kinnitas omal moel ka läinud reedel teatavaks saanud tõsiasi, et koolisiseselt ei taha keegi kohusetäitja rolli oma õlule võtta.

Vähemalt eile tundus Raivo Kallasele, et rahu on majja saabunud. “Õhkkond on väga hea. Ütlesin kohe, et ma ei taha isegi teada, kes õpetajatest on sel n-ö esimesel ja kes teisel korrusel – jäägu see mulle saladuseks,” tähendas Kallas. “Mind eelnevad asjad ei puuduta ja ei huvita ka, mina tulen puhta lehena ja ütlesin neile, et kui nemad mind hoiavad, siis hoian mina neid ka.”

Mingeid klikke ja gruppe Kallas maja peal taga ajama ei hakka ega kedagi kellelegi eelistama või teistest eristama. “Mina juhin kooli ja kool on üks tervik,” kinnitas ta.

Koolist kinnitati Saarte Häälele eile, et koolipere alustas hommikut aktusega, kus sai sõna ka direktori kohusetäitja. “Kohtumine mõjus soojalt ja südamlikult,” rõhutasid õpetajad, soovimata oma nime leheveergudel näha. Samuti kinnitati õpetajate hulgast, et õhkkond on koolis tõesti meeldiv.

Raivo Kallasele on silma jäänud, et Salmel on toimekas kollektiiv, seega on tema roll anda neile hoogu juurde ja elu lähebki rahumeelselt edasi.

Kohe, kui Kallas kohusetäitjaks kinnitati, sai ta hoo sisse lükata ka matemaatika-füüsikaõpetaja konkursi väljakuulutamisele. Konkurss peaks avalikult välja kuulutatama juba sel nädalal. Kuniks uus õpetaja leitud, on asendusõpetaja Viive Käiro, kes on varem andnud matemaatikat Kuressaare gümnaasiumis.

Parim võimalik valik

Salme volikogu esimees Andrus Raun tunnistas, et Raivo Kallas on parim võimalik valik. “Ta on inimene väljastpoolt ja annab koolile uue hingamise. See on väga hea lahendus ja elu lähebki edasi,” märkis Raun.

“Kallas oli üks esimesi valikuid. Tuli välja, et ta on parasjagu vaba ja kohe valmis sellele ametikohale asuma. Võtsime sellest sülle kukkunud võimalusest siis kohe kinni,” rääkis vallavolikogu esimees.

Raun nentis, et kogemused koolijuhina on Raivo Kallasel väga head ja CV on tal üldse korralik. “Igatpidi kogemustega mees, nii koolijuhtimisel kui ka üldse juhtimisel, samuti on tal pedagoogiline haridus. Seega ei tekkinud kahtlusi – ta saab meil kindlasti hakkama!”

Sama meelt on ka vallavanem Kalmer Poopuu, kes Raivo Kallase direktori kohusetäitjaks kutsus. Mis puutub matemaatika- ja füüsikaõpetaja konkurssi, siis vallavanema andmeil on sellele kohale kandideerimisest huvitatud vähemalt kolm inimest.