Reformierakonnas läheb elu edasi (1)

Laupäeval valiti Reformierakonna uueks esimeheks Hanno Pevkur, keda toetas oma häälega 1048 reformierakondlast. Teine kandidaat Kristen Michal kogus 635 erakonnaliikme toetuse. Lisaks valiti erakonnale 14-liikmeline juhatus, kuhu kuulub ka Urve Tiidus.

Kadi raadio “Keskpäeva” saates kommenteeris uue esimehe valimisi Reformierakonna Saare maakonnaorganisatsiooni juht, riigikogu liige Kalle Laanet, kes võrdles lõppenud valimisi spordivõistlustega. Ta tõi paralleeli, et kui spordis kaks võistkonda omavahel võistlevad, siis pärast minnakse sõbralikult üheskoos pesema, mitte ei vehita rusikatega.

“Kuidagi on üle dramatiseeritud kogu see protsess,” tõdes ta, viidates meediakajastusele. Mõlemad kandidaadid olid tema hinnangul tugevad.

Laanet kinnitas, et saarlastest reformierakondlased hääletasid igaüks oma südametunnistuse järgi. Maakonnaorganisatsiooni siseselt kedagi ühes või teises suunas tema sõnul ei suunatud.

Lisaks tundis Laanet heameelt, et juhatusse valiti ka Urve Tiidus.

“Saaremaa on juhatuses esindatud,” rõõmustas ta ja lisas, et nii on võimalik juhatuse tegemistes aktiivselt kaasa rääkida.

Saarte Häälele ütles Urve Tiidus, et valikud on tehtud ja elu läheb edasi. “Erakonna liikmete poolehoid ühele või teisele kandidaadile on uue juhi valiku protsessis täiesti normaalne. Võitnud liidri roll ja vastutus on tekitada organisatsioonis tulemustele suunatud sünergia, et Eesti elu edendavad visioonid ja eesmärgid ellu viia. Olen kindel, et Hanno Pevkuril on selleks nii tahe kui ka võimekus,” lausus ta. Tiidus lisas, et erakondade ja nende juhtimise tulemuslikkust testitakse alati valimistel.

Mis puutub maakonnaorganisatsiooni tegevusse ja juhtimisse, siis selles osas Tiidus seoses uue esimehe ja juhatusega mingisuguseid muudatusi ette ei näe. Maakonnaorganisatsioonide tegevust ja juhtimist reguleerib põhikiri, viitas ta.

Lisaks Urve Tiidusele valiti juhatusse Siim Kallas, Kaja Kallas, Jürgen Ligi, Urmas Paet, Maris Lauri, Arto Aas, Anne Sulling, Aivar Sõerd, Ants Laaneots, Urmas Klaas, Andrei Korobeinik, Laine Randjärv ja Kalle Palling. Reformierakonna juhatuse valimistel osales 1660 erakonna liiget. Esimehe ja juhatuse volitused antakse kaheks aastaks.

Juhatuse ülesanne on kinnitada erakonna eelarve, panna poliitilisteks läbirääkimisteks kokku delegatsioonid, nimetada ministrikandidaadid ja peasekretär ning vajaduse korral arvata erakonna liikmeid erakonnast välja.