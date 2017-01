RMK võttis maha hektari jugapuid (1)

Leisi vallas, kus veel mõni aasta tagasi asus haruldaste jugapuude ala, haigutab nüüd kännustik.

Looduskaitsealuste puude kahe aasta taguse mahavõtmise taga on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), kelle suhtes alustati looduskaitsealuste puude mahavõtmise eest kriminaalmenetlust, vahendas Pealtnägija.

Lääne ringkonnaprokuratuur alustas kaitsealuse objekti hävitamise paragrahvi järgi kriminaaluurimist, mis praegu on alles eeluurimisstaadiumis, tehakse ekspertiise ja ametlikke kahtlusaluseid ei ole.

Lääne ringkonnaprokurör Svetlana Maripuu (pildil) nentis, et ebaseaduslikku raiet tuleb ikka ette, aga analoogseid juhtumeid, kus seda oleks tehtud looduskaitseobjektil, pole tema kätte varem jõudnud.

Kes konkreetselt, millal ja miks kaitsealused puud maha võttis, on tema sõnul praegu veel vara rääkida, ja nende detailide väljaselgitamisega tegeleb keskkonnainspektsioon.

Jugapuu on aeglase kasvuga ja üks väärtuslikumaid puid, mida Eesti looduses leidub harva ja mis on seetõttu võetud looduskaitse alla. Eestis kasvab jugapuid peamiselt Saare- ja Hiiumaal ning hävimisohust tulenevalt on nad looduskaitse all.

RMK juhatuse esimees Aigar Kallas tunnistas, et probleem tekkis nende töötaja veast andmete arvutisse sisestamisel. “Me peame jama tunnistama ja riigi seisukohast on see muidugi piinlik,” ütles Kallas.

Eksimus leidis aset 2015. aasta suvel põhjusel, et puude langetajate käsutuses olevates materjalides polnud jugapuude paiknemisala märgitud, ning nii sai võimalikuks, et metsatöölised võtsid maha väärtuslikud puud. Tehtud viga tuli ilmsiks alles hiljem.

Seadus näeb sellise teo eest ette rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistuse. Kallas väitis, et tegemist ei olnud kellegi sihiliku teoga. Riigi seisukohast on see muidugi häbiasi, lisas ta, aga samas on see ka märk sellest, et nemadki on lihtsalt inimesed, kes mõnikord eksivad.