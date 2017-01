Sääre kordoni kinnistu tuleviku osas otsuseid tehtud veel pole

Sääre kordoni kinnistut, kus asub militaar- ja loodusmuuseum, riigil enam vaja pole ja nii antakse see üle AS-ile Riigi Kinnisvara.

Riigi Kinnisvara kommunikatsioonijuht Madis Idnurm ütles, et siseministeerium tegi möödunud aasta novembris taotluse Sääre kordoni kinnistu kui teenistuseks mittevajaliku vara üleandmiseks. Riigi Kinnisvara omandisse peaks kinnistu jõudma maikuus. Idnurm lisas, et kinnistut kasutab MTÜ Sõrve Linnujaam, kes soovib kasutamist jätkata 2017. aasta lõpuni. “Seda kokkulepet saab lähemalt kommenteerida siseministeerium,” märkis ta ja lisas, et kinnistu tuleviku osas seni veel plaane tehtud ei ole.

Siseministeeriumi varahalduse osakonna juhataja Raino Sepp kinnitas, et ministeerium on algatanud Sääre kordoni kinnistu üleandmise, kuna riigile pole see enam vajalik. “Hoonete edaspidise kasutuse osas meie kaasa rääkida ei oska,” lisas ta.

AS Riigi Kinnisvara on 2001. aastal riigi kinnisvara senisest tõhusamaks haldamiseks loodud, Eesti Vabariigile kuuluv kinnisvaraarenduse ja -haldusega tegelev ettevõte, mille aktsiad kuuluvad 100-protsendiliselt riigile.

Eilse seisuga oli aktsiaseltsil 1015 kinnistut, millest 252 on müügis. Müügis on mittevajalik vara, mille hoidmine ei ole avaliku sektori vajadustest lähtuvalt otstarbekas.