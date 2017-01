Saaremaal on parimad koerad

2016. aasta Eesti parim kuulekuskoolituse koer ja parimad jäljekoerad on Saaremaa koerteklubist Aktiiv. Koerteklubi teatel on Eesti kennelliidu 2016. aasta parimate sportkoerte arvestuses saarlaste tulemused ülihead: austraalia lambakoer Momento Mistika Sailing To Peak River (Kätu) ja Annika Maripuu saavutasid kuulekuskoolituse kategoorias 1. koha ning hovawart Nicky vom Hause Luka (Nicky) ja Greta Rüütel jäljeajamise kategoorias samuti esikoha. Belgia lambakoer malinois Tulikuuma Sähkövirta (Sannu) ja Aarne Väli said aga jäljeajamise kategoorias 2. koha.