Viimastel päevadel on parvlaevasadamates tehtud piletikontrolli ehk püütud jäneseid. Seda on vaja, kuna ikka ja jälle ostetakse internetis pilet, kuid reisijaid on autos rohkem kui piletil märgitud. “Rongis ja trammis kontrollitakse ka pileteid, ütles TS Laevade juht Kaido Padar Saarte Häälele kontrollimise kohta. Millised olid sadamates läbiviidud reidide tulemused, seda ta veel ei avalikustanud. “Jäneseid oli,” kinnitas Padar.